Justiça manda Valim devolver orçamento de vice em Caucaia

Foto: Reprodução/Facebook VITOR Valim e o vice, Deuzinho Filho, estão rompidos desde 2022

A 3ª Vara Cível da comarca de Caucaia determinou que o prefeito Vitor Valim (PSB) restitua o orçamento do gabinete da vice-prefeitura, gerenciado por Deuzinho Filho (União Brasil). Na decisão, o juiz da comarca defere o pedido para suspender o remanejamento orçamentário do gabinete "para pagamento de despesas com operação de crédito contratado com a Caixa Econômica Federal". Prefeitura de Caucaia avaliou a decisão como interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo.

O magistrado aponta que a redução orçamentária afeta "diretamente" o vínculo dos servidores da vice-prefeitura com o município de Caucaia. "Verifica-se que os impetrantes são servidores públicos lotados no Gabinete do Vice-Prefeito de Caucaia e que foram regularmente nomeados, ocupando cargos públicos nessa seara", disse o juiz na decisão.

E segue: "Portanto, de forma reflexa, o remanejamento dos recursos estaria ocasionando a exoneração de servidores públicos municipais". No texto, ele considera que reduções de despesas com cargos em comissão e funções de confiança somente se justificam quando se dão para o cumprimento dos limites estabelecidos por lei complementar.

No caso de Caucaia, segundo a decisão, a motivação seria para cobrir juros e encargos de dívida fundada com operações de créditos, reduzindo de R$ 73 mil para R$ 35 mil a cota mensal para pagamento dos servidores lotados em tal órgão.

Ao O POVO, Deuzinho, que é pré-candidato a prefeito, disse que os recursos voltaram e ele poderá retornar para o gabinete. "Continuarei despachando nas praças e ruas da cidade, mesmo tendo de volta o gabinete fixo", afirmou.

Na semana passada, ele chegou a montar um escritório ao ar livre após anunciar, no dia 11 de janeiro, que estaria encerrando as atividades da Casa de Projetos Yara Guerra, sediada no centro da cidade, onde seu gabinete operava.

Deuzinho disse que o prefeito enviou ofício remanejando "quase todo orçamento" e que haveria sobrado apenas para seu subsídio e de uma secretária. "E fui obrigado a sair do meu local de trabalho e consequentemente exonerar toda a equipe, veículos sem combustível, computadores devolvidos", disse na época.

A Prefeitura de Caucaia disse que irá recorrer por considerar que o remanejamento foi feito de acordo com a autorização legislativa da Câmara Municipal constante da lei orçamentária de 2024. "A Prefeitura de Caucaia entende ainda que a decisão representa uma interferência do poder judiciário no poder executivo", acrescenta.