Vereador suspeito de homicídio tem prisão preventiva decretada e é afastado do PL

Foto: Câmara Municipal de Choró NETO Carneiro, vereador de Choró

Preso em flagrante nesta segunda-feira, 29, por suspeita de matar um homem em Quixadá (distante 168 km de Fortaleza), o vereador do município de Choró Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, o Neto Carneiro, teve a medida convertida em prisão preventiva, além ser afastado do Partido Liberal (PL).

Na decisão, o juiz do 3° Núcleo Regional de Custódia de Quixadá, Francisco Eduardo Girão Braga, pontuou que será necessário que o vereador seja "encaminhado à Unidade Prisional de Triagem e Observação Criminológica (UP-TOC) para que após a triagem seja recolhido ao Sistema Prisional".

Além de Neto Carneiro, Carlos Henrique da Silva Flor, de 30 anos, e Francisco Felipe de Lima Nascimento, 21, tiveram o flagrante convertido em prisão preventiva. Os advogados de ambos, solicitaram a liberdade provisória dos clientes com a aplicação de medidas cautelares diversas.

O vereador alegou, em sua defesa, que não tinha "afinidade direta com os demais" e afirma ter sido vítima de um sequestro. No entanto, por meio da gravação de câmeras de segurança, o carro que ele conduzia foi visto buscando e deixando os executores no local do crime.

No depoimento, Carlos Henrique contrariou a alegação do vereador, afirmando que Neto Carneiro parou o veículo e os dois homens armados entraram no carro, pois estavam esperando o parlamentar. Em seguida, pararam na lateral do Hotel, os dois homens desceram e logo retornaram.

De acordo com o documento, a autoridade policial entendeu, até o presente momento, que o crime foi motivado por vingança, haja vista que, a vítima, identificada como Danilo André Vieira, foi responsável pela morte do irmão de Neto Carneiro. Além disso, a ação criminosa teria se dado por causa de disputa entre facções criminosas, uma vez que a vítima era integrante da facção Guardiões do Estado (GDE) e alguns autuados simpatizantes da facção Comando Vermelho.

O assassinado aconteceu na manhã da segunda-feira, 29, em posto de gasolina. A vítima, Danilo André Vieira, tinha 36 anos. Algumas horas depois, Manoel e os outros três suspeitos, sendo um deles adolescente, foram capturados.

A executiva do Partido Liberal do Ceará afastou o vereador do partido. Em nota, a comissão executiva provisória informou que "deliberou pelo imediato afastamento do vereador Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, conhecido como Neto Carneiro, do município de Choró, em virtude de uma investigação de homicídio na qual o referido parlamentar é suspeito de participação".