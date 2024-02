Volta da Câmara tem protesto, agressões e choro. E foi só o primeiro dia

Foto: FÁBIO LIMA VEREADORA Ana Paula protesta durante fala do prefeito de Fortaleza, José Sarto, no retorno dos trabalhos da Câmara Municipal

A sessão que abriu os trabalhos de 2024 na Câmara Municipal de Fortaleza, nesta quinta-feira, 1º, foi marcada por protesto de professores, vaias ao prefeito José Sarto (PDT) e agressão da vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) ao suplente Juninho (União Brasil) e empurrão na vereadora Cláudia Gomes (PSDB).

Antes mesmo de chegar à sede da casa legislativa, um congestionamento na rua Dr. Thompson Bulcão atrasava quem iria desembarcar na CMFor. No pátio que antecede o plenário, professores da rede municipal de Fortaleza pediam reajuste salarial.

Iniciada a sessão, os educadores se dividiam entre os que estavam na galeria gritando "professores na rua, Sarto a culpa é sua" e os que ocupavam o plenário junto de vereadores, autoridades e imprensa. Quando o prefeito subiu à tribuna, ambos os grupos entoaram gritos pedindo "respeito à saúde e à educação".

Sarto tentou acalmá-los. “Antes de saudar a mesa, quero tranquilizar os professores e professoras de Fortaleza. Teremos uma reunião amanhã. Tivemos uma reunião na segunda-feira, já pré agendamos outra para sexta-feira. Vamos avançar”, garantiu.

Os manifestantes em plenário se aproximaram da tribuna e pressionaram ainda mais o gestor com gritos e cartazes. Nesse momento, o prefeito se afastou e cruzou os braços. Governistas pediram respeito aos manifestantes e, em coro, gritaram: "Sarto, Sarto".

Ao retomar o microfone, o gestor pediu: "Eu entendo o clima, mas nos deem uma aula de educação, professores".

No meio dos manifestantes, estava a vereadora Enfermeira Ana Paula, pedetista dissidente, que, ao lado de representantes sindicais fazia cobrança pelos trabalhadores da saúde. O presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT) se interpôs entre ela e a tribuna onde estava o prefeito. Na confusão, a parlamentar empurrou com força o rosto a também vereadora Cláudia Gomes (PSDB), que fazia parte do esforço para retirá-la dali. Elas foram afastadas pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol).

A sessão foi suspensa. Na antessala do plenário, Ana Paula desferiu tapas e socos no suplente de vereador Juninho (União Brasil). Ela disse ainda que o suplente "irá pagar" pelo que fez aos profissionais de saúde. Juninho, respondeu: "Nem filmar pode, a senhora diz que é vereadora e não tem educação".

Em entrevista coletiva, o suplente relatou que houve um "empurra, empurra e a vereadora Ana Paula caiu". "Eu comecei a filmar. Na hora que ela caiu a cinco ou seis metros de mim, ela começou a insinuar que tinha sido empurrada. Quando comecei a filmar, ela viu que eu estava filmando, se levantou e veio em minha direção. Não falei uma palavra”, disse Juninho.

Ele informou, ainda, que se direcionaria à delegacia e faria exame de corpo de delito. Questionado sobre o vídeo que gravou, respondeu que o celular apresentou problema após cair durante a agressão e ele não conseguia desbloquear.

Cláudia também contou sua versão. "Fui conversar com meu presidente (Gardel), que estava num momento difícil, acuado, para tirá-lo de lá e fui empurrada no meu rosto (por Ana Paula). Uma outra vereadora tirou ela de cima de mim. Isso nunca tinha acontecido, somos altamente unidas aqui (...) A pessoa ser violentada na frente de todo mundo por outra colega é inadmissível. Estou surpresa. Vou fazer um Boletim de Ocorrência (B.O), fui agredida. Vou conversar com o presidente e com a Mesa Diretora para definir o que vamos fazer", explicou.

Ana Paula, por sua vez, informou à imprensa que "não agrediu ninguém". "Eu estava me manifestando, quando a vereadora Cláudia veio para tomar as dores do vereador Gardel; me empurrou e eu revidei. Era isso que queria deixar registrado. Nesse momento que ela saiu para intervir eu só revidei para que dissesse que não pegasse em mim ou na minha irmã que estava no plenário”, pontuou.

Ela também contou que o vereador Juninho estava filmando a calcinha dela no momento da queda. “Na hora que tropecei aqui, que os seguranças estavam esmurrando a minha barriga, eu tropecei, cai, e eu estou de saia hoje. E o cara estava filmando minha calcinha aqui. Eu não posso ser conivente com isso”.

A vereadora também se desculpou. "Então, eu peço desculpas aqui publicamente. Há aqueles que não entendem minha posição aqui, mas foi notório eu me posicionando para que eles respeitassem os profissionais da saúde".

Com a retomada da sessão, durante discurso do prefeito, Ana Paula entrou no plenário, passou por trás da tribuna, com um cartaz com os dizeres: “Sarto, respeite os servidores da Saúde”. Após o episódio, o presidente da CMFor, vereador Gardel Rolim (PDT), afirmou que a Casa estabelecerá novas regras para receber manifestantes.

"Queria lamentar e me desculpar com o cidadão de Fortaleza, que acompanhou um dos maiores constrangimentos que vivi nesta Casa. Sempre um lugar de receber os servidores, sempre com muito respeito. Entretanto, de hoje por diante deveremos estabelecer um padrão uma regra para recebê-los aqui desde que não ofenda nem desrespeite nenhum colega vereador nem o parlamento", disse o presidente.

Após toda a confusão, Sarto encerrou a sessão chorando na tribuna ao relembrar a trajetória de vida. "Fortaleza não merece o que aconteceu aqui hoje. Estou suando a camisa de emoção, por estar aqui como prefeito da Cidade. Contem com meu empenho pessoal. Vim da Barra do Ceará, estudei em escola pública, 35 anos de vida pública, ficha limpa, nenhuma reprimenda. É meu dever, mas revisito com muito orgulho. Posso olhar para meus filhos e filhas e olho com orgulho", disse, finalizando o discurso e aplaudido de pé pelo público.

Colaboraram Vítor Magalhães, Carlos Mazza e Ludmyla Barros, especial para O POVO