Novo superintendente do IJF não mudará equipe assistencial

Foto: Samuel Setubal DANIEL HOLANDA esteve em solenidade um dia antes de ser exonerado

O novo superintendente do Instituto José Frota (IJF), José Maria Sampaio Menezes Júnior, afirmou que não realizará mudanças na equipe de assistência do hospital e ajustes acontecerão apenas no administrativo, devido a "diferenças nas maneiras de pensar" dentro do setor. A escolha do gestor pelo prefeito José Sarto (PDT) causou surpresa, na quarta-feira, 31, inclusive entre aliados. A exoneração do então diretor Daniel de Holanda e a escolha do substituto foram noticiadas pelo colunista Carlos Mazza.

"A gente foi convidado pelo prefeito, pela Prefeitura e graças a Deus, estamos bem no hospital, conhecemos bem o setor administrativo e assistencial. Acredito que iremos fazer um bom trabalho", afirmou o novo superintendente.

Ele afirmou que não pretende "mudar absolutamente nada" no grupo assistencial do hospital e que as mudanças ocorrerão apenas no administrativo.

"Nós temos um grupo assistencial esplêndido no hospital. Não pretendo mudar absolutamente nada. O administrativo precisa fazer alguns ajustes, porque existem diferenças de maneiras de pensar e administrar. A administração no hospital é bem dinâmica. Cada um pensa da sua maneira. Mas na questão assistencial, o nosso Estado merece o que temos no IJF", disse. (Com informações de Thays Maria Salles)