Posse de Lewandowski e retorno do STF explicitam "aliança" Executivo-STF

Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF ATO simbólico de retirada de grades do Supremo Tribunal Federal (STF)

A abertura dos trabalhos do Judiciário em 2024 e a posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça explicitaram nesta quinta-feira, 1º, por meio de gestos simbólicos e declarações, a aliança entre Executivo e Supremo Tribunal Federal (STF) no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência. Ao fim do evento no STF, marcado por discursos em defesa da harmonia entre os poderes, o petista e o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, expressaram a parceria dando início à retirada das grades que limitavam o acesso ao prédio principal do tribunal.

Lula tem apostado numa aliança nos bastidores com o Supremo para garantir governabilidade e reverter reveses no Congresso. A proximidade, garantida pela boa relação do petista com a maioria dos magistrados, ajuda a mobilizar a oposição no Legislativo, que tem mantido permanente conflito com o STF.

Pela manhã, oito integrantes do STF participaram da posse de Lewandowski, que vai ocupar o lugar de Flávio Dino — indicado por Lula para uma vaga no Supremo. Só os ministros Edson Fachin e André Mendonça, este último escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não estiveram presentes. A presença de Kassio Nunes Marques, outro indicado por Bolsonaro, foi vista com bons olhos pelo governo Lula, mas causou ruído na oposição.

TRANSMISSÃO de cargo no Ministério da Justiça, de Dino para Lewandowski Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

No discurso, Lewandowski se comprometeu a colocar a segurança pública como uma de suas maiores preocupações. Para lidar com o combate ao crime organizado, afirmou, é preciso "aprofundar as alianças com Estados e municípios".

Lula afirmou em discurso que a presença da maioria dos ministros do Supremo foi uma "demonstração de afeto" a Lewandowski e a Dino.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também participou da solenidade. Ao abrir os trabalhos do Judiciário, Barroso afirmou não ver crise institucional com o Legislativo e se dirigiu, em tom de brincadeira, ao presidente do Senado: "Somos imunes a intrigas".

O tribunal volta do recesso pressionado pelo Congresso. A relação, tensionada desde o ano passado, após decisões que desagradaram a deputados e senadores, voltou a estremecer após as operações da Polícia Federal, autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que levaram a buscas em gabinetes de deputados bolsonaristas.

Pacheco também discursou e, em recado velado, afirmou que nenhuma instituição tem o "monopólio" da defesa da democracia.

O presidente Lula, no discurso, falou dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Com referência a uma fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que disse que bastava um cabo e um soldado para fechar a Corte, o presidente afirmou que os três Poderes enfrentaram uma ameaça "que conhecíamos apenas das páginas mais trágicas da história da humanidade, o fascismo".

"Vieram milhares de golpistas armados de paus, pedras, barras de ferro, e muito ódio. E não fecharam nem o Supremo, nem o Congresso, nem a Presidência da República. Pelo contrário, as instituições e própria democracia saíram fortalecidas da tentativa de golpe" disse o presidente.