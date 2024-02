Presidente da Câmara diz que haverá novas regras para protestos

Foto: FÁBIO LIMA José Sarto, prefeito de Fortaleza, e Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT) afirmou que haverá novas regras para manifestantes, após confusão e agressão no plenário da Câmara, durante manifestação de profissionais da saúde e da educação.

"Queria lamentar e me desculpar com o cidadão de Fortaleza, que acompanhou um dos maiores constrangimentos que vivi nesta Casa. Sempre um lugar de receber os servidores, sempre com muito respeito. Entretanto, de hoje por diante deveremos estabelecer um padrão uma regra para recebê-los aqui desde que não ofenda nem desrerspeite nenhum colega vereador nem o parlamento", afirmou.

A vereadora Cláudia Gomes (PSDB) e o suplente de vereador Juninho Aquino (União Brasil) informaram que fariam boletins de ocorrência (BOs) contra a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT), por agressão na retomada dos trabalhos na Casa, nessa quinta-feira, 1°.

"Está tudo filmado, as câmeras registraram tudo", disse Juninho, em entrevista coletiva, após ser agredido com tapa e murros.

Já Cláudia, que foi empurrada no rosto pela colega, reforçou que também faria um boletim de ocorrência. "A pessoa ser violentada, na frente de todo mundo, por uma colega, é inadmissível. O empurrão que me foi dado foi no rosto, muita gente viu e presenciou. Preciso fazer um BO pelo fato, uma agressão a mulher por outra mulher".

Sobre se tomará medidas no âmbito da Casa, como denúncia ao Conselho de Ética, Claudia disse que conversará com o presidente e com a Mesa Diretora.