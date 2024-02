Guilherme: "PT não é partido de coronéis"

Foto: FÁBIO LIMA Guilherme Sampaio, presidente do PT Fortaleza

Presidente do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio afirmou que a força da legenda reside no modo de tomar decisões. Segundo ele, de baixo para cima, isto é, ouvindo as bases, sem que as principais questões estejam restritas ao crivo de pequeno grupo de lideranças. O parlamentar analisava o período pré-eleitoral agitado pelo qual o PT de Fortaleza passa, com cinco pré-candidaturas.

"O PT não é um partido de coronéis, onde tem um lá em cima que manda e os outros obedecem. O PT é um partido formado de baixo para cima. Por isso todo mundo tem opinião, todo mundo tem direito de ter opinião, de falar, de ir e votar. Quem entrou ontem e quem entrou há 30 anos, como a gente está vendo nessas eleições", afirmou. (Com informações de Ludmyla Barros)