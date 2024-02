Tarcísio é elogiado por Lula e ouve "volta pro PT"

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, na cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos e anúncio de Investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá

Durante discurso de cerimônia de celebração dos 132 anos do Porto de Santos (SP), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mencionou o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e fez um breve resumo da relação entre os dois. Em dado momento, uma pessoa da plateia grita "Volta pro PT, Tarcísio", o que fez com que o chefe do Executivo estadual e os presentes gargalhassem.

Tarcísio ocupou cargo na direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) antes de ser nomeado ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em agosto de 2011, ainda no primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff (PT), foi indicado pelo general Jorge Fraxe diretor-executivo do Dnit.

"Eu encontrei com o Tarcísio no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff, depois eu estranhei que ele foi trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele. E depois, ele ganhou de nós nas eleições. O que que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e [me] preparar para derrotar você nas próximas eleições", afirmou Lula a Tarcísio, antes de cumprimentá-lo no palco.