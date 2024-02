Vice-governadora Jade leva mensagem à Assembleia

Foto: FÁBIO LIMA JADE entregou mensagem governamental a Evandro

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), representou o governador Elmano de Freitas (PT) na instalação da segunda sessão legislativa da 31ª Legislatura (2023-2026): o retorno às atividades da Assembleia Legislativa. Elmano foi diagnosticado com pneumonia e teve de retornar ao hospital no último dia 29. O diagnóstico inicial para a pneumonia ocorreu em 15 de janeiro.

Jade entregou mensagem governamental do Governo do Ceará, com o balanço das ações e da situação da administração em diversas áreas, além de ações previstas para este ano. A primeira secretária em exercício da Casa, deputada estadual Juliana Lucena (PT), leu a mensagem assinada pelo governador na tribuna.

A mensagem destaca programas sociais, como a Cozinha Solidária e o Vale Gás Social, além dos avanços na educação pública, considerada exitosa pelo Índice de Educação Básica, fator que já levou o atual senador Cid Gomes (2015) ao Ministério da Educação, pasta hoje ocupada por Camilo Santana (PT). Ambos são ex-governadores do Ceará. Elmano destacou a expansão das escolas na modalidade tempo integral pelo Ceará. A cobertura é de 71%, com meta de atingir 75% neste ano.

"Meu mais sincero agradecimento e profundo agradecimento ao amigo e ministro Camilo Santana por todo apoio e parabéns pelo brilhante trabalho realizado em Brasília", diz o texto.