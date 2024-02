Logo após justificar a existência de quase 40 ministérios em seu governo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta como começou a se interessar pela música brasileira, de Luiz Gonzaga a Maria Bethânia. "Eu sou da terra do forró", lembra, em sua live nas redes sociais.

Cenas como essa, em que o presidente mistura política e histórias pessoais, viraram rotina em 2023, lembrando as transmissões ao vivo de Jair Bolsonaro (PL), mas sem o mesmo sucesso de seu antecessor.

Impacto que o ex-mandatário continua tendo mesmo fora do poder. Uma única live feita com seus filhos no último 28 de janeiro, em meio à investigação da Polícia Federal sobre a "Abin paralela", superou 2 milhões de visualizações no YouTube desde então.

Mais do que todas as transmissões juntas da série "Conversa com o presidente" de Lula, um programa pensado para ser semanal, mas que foi ao ar pela última vez em 19 de dezembro.

O exemplo é simbólico de como, após um ano de governo, Lula e seus aliados não alcançaram o bolsonarismo em termos de engajamento online, um importante desafio, inclusive para as eleições municipais de 2024.

Para o professor associado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Arthur Ituassu, que analisa compartilhamentos, comentários e interações de políticos em redes sociais, o cenário é claro: "Em qualquer métrica, a preponderância de políticos da direita radical em relação aos outros políticos brasileiros nas redes sociais é bem nítida".

Esse protagonismo digital pode ser valioso no Brasil, terceiro país que mais consome redes sociais no mundo, segundo pesquisa da empresa de análise de audiências Comscore.

Um motivo para o destaque da direita nas redes sociais, concordam os especialistas: o tipo de linguagem.

"Sua mensagem é muito mais adaptável ao cotidiano, ela apela mais diretamente ao cidadão comum", opina Viktor Chagas, da UFF. (Da AFP)