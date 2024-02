Camilo: "Ninguém é dono do PT ou dono de candidatura"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Filiação Cid Gomes e Izolda ao PSB

Citado pelo próprio Cid Gomes (PSB) como "maior liderança política do Ceará" hoje, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse neste domingo, 4, que a candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza será discutida de "forma democrática", com participação não só de petistas como de partidos das bases de Elmano de Freitas (PT) e Lula (PT).

"Ninguém é dono do PT, ninguém é dono de candidatura. Tudo será discutido de forma democrática, no debate, e hoje o PT apresenta cinco nomes, e saberá discutir internamente e com nossos aliados. Repito que ninguém constrói eleição sozinho. É preciso ouvir partidos aliados, ouvir partidos da base do governo Elmano e do presidente Lula", afirma.

"Tenho defendido que o que é importante é garantir o projeto político do Ceará e dos municípios cearenses. Falei aqui no meu discurso, não é o projeto pessoal de ninguém. Importante para os partidos da base do presidente Lula é o projeto de País, liderado pelo presidente, e o projeto de estado Estado, liderado pelo governador Elmano", continua.

A fala ocorreu durante participação do ministro em "megaevento" que oficializou a filiação do senador Cid Gomes ao PSB. Realizado neste domingo, 4, em Fortaleza, a cerimônia contou com participação de Camilo e de nomes de peso do PSB Nacional, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Márcio França (Empreendedorismo), o governador do Maranhão, Carlos Brandão (MA), e o deputado Pedro Campos (PE).

Apesar de afirmar que a definição de candidaturas será feita "no momento certo", Camilo já antecipou que o bloco deseja "mudar" direção da gestão municipal em Fortaleza. "Queremos mudanças na Capital cearense, para que o prefeito ou prefeita seja alinhado com o projeto do governo do Estado e com o projeto do Brasil, porque quem ganha com isso é o povo de Fortaleza", afirmou ainda o ministro.(Carlos Mazza, colaborou Ludmyla Barros)