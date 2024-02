Cid mescla elogios e 'alfinetadas' a Evandro Leitão e Luizianne

Foto: FÁBIO LIMA EVENTO DE FILIAÇÕES DO PSB contou com a participação de lideranças de outras siglas

O senador Cid Gomes distribuiu comentários a diversas autoridades presentes no evento de sua filiação ao PSB, neste domingo, 4. Dentre eles, ganharam elogios e até "alfinetadas" a deputada federal Luizianne Lins e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão. Ambos são pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza para o pleito de 2024 e filiados ao PT.

Em relação à ex-prefeita da capital cearense, o senador se referiu como alguém que mantém uma antiga parceria, a qual influenciou diretamente a construção de uma "aliança com o PT" durante a campanha para o Governo do Estado. "Luizianne foi fundamental para minha primeira vitória como governador (do Ceará). Eu não teria aliança com o PT se não fosse a Luizianne", disse o senador. O senador, que foi governador do Ceará de 2007 a 2014, retribuiu o apoio durante a campanha de reeleição de Luizianne para à Prefeitura, em 2008.

No entanto, Cid afirmou que a relação esfriou e que deixou de votar nela, depois de um tempo, apesar de seguir admirando a deputada. "Ela nunca deixou de votar em mim e eu nunca deixei de votar nela. Aliás, mais para cá eu deixei. Mas tenho por ela o maior carinho. É uma lutadora, uma guerreira, isso é um espírito que a gente tem que valorizar. É fundamental que esteja na política", completou.

Já a respeito de Evandro Leitão, a "cutucada" foi direcionada ao fato do deputado ter optado por se filiar ao PT, apesar dos vários comentários públicos de Cid e do presidente do PSB, Eudoro Santana, de que o visavam como companheiro de sigla. No evento, o senador afirmou mais uma vez que "se dependesse de sua vontade, Evandro também estaria filiado ao PSB".

"Meu caro deputado, amigo, querido. Você é um puta cara. Nasceu para ajudar a acabar com briga. Lhe desejo muito sucesso e vamos conversar para discutir o futuro, qual é o seu papel. Gosto de você, quero dizer isso de público, se alguém fizer futrica que não gosto. Pelo meu gosto ele estava no meu partido, mas enfim, a gente entende."

Além de Evandro e Luizianne, o PT conta com outros três pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza: os deputados estaduais, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar e o ex-deputado federal Artur Bruno. Sendo um partido governista, a "megafiliação" do PSB deve acirrar os debates sobre os nomes escolhidos para a chapa petista.

Além de Cid Gomes, o evento do PSB contou com a filiação da ex-governadora Izolda Cela, de cerca de 40 prefeitos, assim como de um grupo de 40 mulheres nos quadros do partido. Dentre as lideranças presentes, estavam o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França.

É a sétima filiação de Cid, que saiu, juntamente de prefeitos aliados, do PDT, após rompimento com a base liderada pelo irmão, Ciro Gomes, e pelo presidente nacional da sigla, o deputado André Figueiredo. Dentre outros motivos, Cid era favorável a alianças com o governismo, enquanto o outro grupo defendia campanhas de oposição. Os deputados do grupo político de Cid seguem aguardando a saída. Vereadores deverão se desfiliar em março, durante a janela eleitoral de 2024.