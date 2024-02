Eudoro sobre Izolda: "Não merecia o que o PDT fez"

Foto: FÁBIO LIMA A EX-GOVERNADORA Izolda Cela foi outro nome de destaque a se filiar ao PSB

Comandando ato que filiou Cid Gomes e Izolda Cela no PSB neste domingo, 4, o atual presidente do partido no Ceará, Eudoro Santana, aproveitou a oportunidade para fazer um "desagravo público" à ex-governadora, que não teve direito a disputar pela reeleição na eleição de 2022 no Estado por decisão do PDT cearense.

"Eu quero fazer, de certa forma, uma espécie de desagravo, quero fazer isso diante da população do Ceará, em razão do que o PDT do Ceará fez com você, uma figura exemplar do Estado do Ceará, que não merecia isso", destacou Eudoro.

O prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB), presente ao evento, foi em linha semelhante, afirma que Izolda foi alvo de covardia. Ele também comemorou o fato no nome da ex-governadora ser cotado para disputar a Prefeitura de Caucaia, tendo em vista a desistência do atual gestor de tentar reeleição. Izolda, por sua vez, afirmou que não há "nenhum conversa, nem proposta, nem nada ainda na mesa com relação à candidatura". Segundo ele, o convite foi apenas para filiação ao PSB: "Eu acompanho o Cid Gomes sempre com muita honra".

Em seu discurso, Eudoro destacou a filiação de Izolda, Cid e diversos prefeitos ao PSB não só como um "realinhamento" do partido com o campo da esquerda, mas como também um ato de "amizade". "Amizade é uma coisa importante, o bem querer é uma coisa importante. Na política, às vezes se confunde essas duas coisas, e isso está errado", afirma.

"Eu e Cid somos amigos há 40 anos. E eu, ao lado dele, vivemos momentos importantes na história do Ceará, desde que ele era prefeito de Sobral, depois governador, senador, ministro, é uma figura exponencial da política do Ceará e que tem na sua característica a lealdade", continuou o presidente do PSB.

A fala de Eudoro, no entanto, desperta uma situação curiosa, uma vez que a decisão do PDT que escolheu o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) como candidato do partido em 2022 foi tomada pelo Diretório Estadual pedetista, à época composto por vários prefeitos que se filiaram neste domingo ao PSB. Além deles, também votaram contra Izolda diversos deputados estaduais e federais que estão de "malas prontas" para o partido de Eudoro. (Carlos Mazza, colaborou Ludmyla Barros)