Pacote de Sarto "espalha" obras em Fortaleza e atende a vereadores

Foto: AURÉLIO ALVES Sarto lançou pacote de obras de R$ 2,2 bilhões

Acabando com "mistério" e muitas especulações nos bastidores, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou na última sexta-feira, 2, o programa Vida Nova, que prevê investimentos públicos de até R$ 2,2 bilhões em diversas obras por Fortaleza.

 Na prática, o pacote tenta "espalhar" investimentos e ações de grande porte da Prefeitura por toda a cidade. Interlocutores da gestão na Câmara Municipal de Fortaleza, no entanto, também afirmam que o programa leva em conta diversas cobranças e sugestões de vereadores de Fortaleza, de olho em "afinar" relação entre Legislativo e gestão.

"Esse pacote vem sendo construído desde o início da gestão do prefeito Sarto, identificando as demandas prioritárias da cidade. Contou com muita ajuda, sim, dos vereadores, que são representantes do povo, eles vivem nas comunidades, eles conhecem aquelas demandas mais importantes, mais fundamentais, aquilo que realmente muda a vida das pessoas nos bairros", afirma o secretário Samuel Silva (Infraestrutura), um dos coordenadores do projeto.

"Essa questão (da proximidade dos vereadores) é muito importante e ela está toda incorporada nesse pacote de investimentos que o Sarto vai anunciar. São coisas que já estão em andamento, a gestão já iniciou, e tem outras para o futuro imediato, agora, e também para o futuro mais a frente", continua.

"Esse pacote reúne ações em várias áreas, tem reforma e requalificação de postos de saúde, construção de novos postos de saúde, construção de novas escolas e creches, construção de vias, binários, viadutos, microparques. Portanto, é um pacote de obras que atinge todas as áreas e, além de gerar emprego e renda, beneficia especialmente a periferia da cidade", destaca também o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim.

"Então, sem dúvida nenhuma, atende bem as demandas e clamores que os vereadores fazem junto à Prefeitura, que são demandas que vêm especialmente desta periferia", afirma. Ao todo, pacote envolve 220 novas obras em quatro eixos: Urbanismo, Meio Ambiente, Novos Equipamentos e Mobilidade. Outro destaque ocorre na tentativa de "unificar" a orla de Fortaleza, com obras em trechos desde o Vila do Mar até o Serviluz.

Aliados da gestão afirmam que a "consulta" levou em consideração cobranças não só da base aliada, quanto também da oposição. Algumas das demandas que estariam sendo atendidas, por exemplo, teriam sido apresentadas pelo vereador Inspetor Alberto (PL).

 No início do ano, no entanto, o prefeito manteve agendas de reuniões com todas as principais bancadas aliadas da Câmara Municipal, chegando a receber pelo menos 27 dos 43 vereadores de Fortaleza. Atualmente, 10 partidos são cotados para integrarem o arco de aliança do prefeito, incluindo, além do próprio PDT, o PSDB-Cidadania, o PRD, o Avante, o PRTB, o DC, o PMN, o PMB e o Agir.

Em conversa com O POVO na última quinta-feira, 1º, o vereador Didi Mangueira (PDT) elogiou a iniciativa da gestão e destacou que o projeto inclui diversas ações de requalificação no Bom Jardim, bairro da periferia onde o vereador tem base. Neste sentido, ele destaca obras como reformas de postos de saúde, escolas e areninhas na região.

Integrante da oposição do prefeito, Léo Couto (PSB) diz que ações são importantes, mas "estranha" que elas tenham saído em 2024, ano eleitoral. "Foram aprovados mais de R$ 2 bilhões em empréstimos no ano passado, a gente debateu várias vezes como (a gestão) deixou muito a desejar nos primeiros anos de governo. E agora, coincidentemente ou não coincidentemente, no ano eleitoral ele vem como esse pacote", afirma.

"É importante, obviamente, são obras de infraestrutura, porém é de muita estranheza ser feito no ano eleitoral. Então nós vamos fiscalizar essas obras. Ocorreram várias situações, taxas foram criadas para arrecadar na nossa cidade, e agente vai estar de olho, creio que esse é o nosso papel dentro da Casa", avalia ainda.