Suplente agredido em confusão na Câmara vira "herói" em ato com Sarto

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-02-2023: Cartaz Juninho Aquino. Sarto lança pacote de obras de 2,2 bilhões no Parque Rachel de Queiroz. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

O suplente de vereador Juninho (União), um dos protagonistas de confusão registrada na última quinta-feira, 1º, na Câmara Municipal de Fortaleza, acabou sendo ganhando destaque durante evento com o prefeito José Sarto (PDT) na última sexta-feira, 2.

Presente no palco do ato, que oficializava o anúncio de um pacote de investimentos da Prefeitura em toda a cidade, Juninho foi parado por diversas pessoas, que aproveitavam a deixa para tirar fotos com o parlamentar, que atualmente não exerce mandato na Câmara.

No local, estavam presentes também diversas pessoas com faixas com fotos do suplente, que tem base eleitoral nos bairros Jardim Iracema e Padre Andrade e chegou a assumir mandato em abril do ano passado, por licença do vereador Marcelo Lemos (União).

Juninho acabou protagonizando polêmica na Câmara Municipal na última quinta-feira, durante sessão de abertura do ano legislativo. Após embate e empurra-empurra durante discurso do prefeito José Sarto (PDT), o suplente acabou sendo alvo de tapas e socos da vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT), em imagens que viralizaram nas redes.

A pedetista, por sua vez, acusa o parlamentar de ter tentado filmar suas “roupas íntimas” durante a confusão. “Estou de saia, como vocês podem ver, e o cara estava filmando minha calcinha. Eu não posso ser conivente com isso. Filmar minha calcinha eu não permito. Quem estava ali viu que minha calcinha apareceu e ele estava me filmando”, comentou.

Questionado por jornalistas se tinha em sua posse o vídeo que alegou ter filmado da vereadora caída no chão, Juninho mostrou o celular com a câmera danificada e disse que estava tentando destravar o aparelho para mostrar a filmagem, mas a queda teria supostamente afetado o funcionamento do celular.



A confusão chegou inclusive a ser tratada no evento desta sexta-feira pelo presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT), que também estava presente no ato. “A Câmara Municipal não vai ser palco para ninguém”, destacou Gardel.