Deputados batem boca na Assembleia por causa de Maracanaú

Foto: José Leomar/Alece ALECE teve primeira sessão legislativa ontem

No primeiro dia de sessão após a abertura dos trabalhos em 2024, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) teve amostra da temperatura eleitoral para este ano. Os deputados estaduais Júlio César Filho (PT) e Firmo Camurça (União Brasil) entraram em exaltada discussão no plenário da Casa durante a sessão desta terça-feira, 6. O petista, pré-candidato de oposição ao Executivo de Maracanaú, criticava a opção da gestão Roberto Pessoa (União Brasil) de repassar R$ 650 mil a uma escola de samba do Rio de Janeiro para divulgação do São João de Maracanaú.

Durante a argumentação, Júlio César afirmou que a população do município gira em torno de 265 mil a 275 mil habitantes, que mereciam ser priorizados. Ele cedeu palavra ao deputado Lucinildo Frota (PDT), também pré-candidato de oposição ao Executivo maracanauense. O mais novo pedetista reforçou as críticas feitas por Júlio ao grupo de Pessoa, do qual Camurça é um dos principais membros.

Quando Julinho, então, cedeu a palavra a Camurça, o aliado do prefeito iniciou fala corrigindo o número de habitantes da cidade metropolitana.

O POVO reproduz a discussão:

Firmo Camurça: Nobre presidente, colegas deputados, primeiro queria fazer uma correção ao nobre deputado Júlio César. Acho que, por ele estar meio afastado de Maracanaú, ele não sabe nem a sua população. População de Maracanaú é de 234 mil habitantes. 234 mil habitantes, deputado. O senhor acresceu aí o tamanho da nossa população.

Julio César Filho: Porque você está no Censo atrasado. Precisa se atualizar, a vossa excelência;

Firmo Camurça: A palavra está comigo.

Júlio César Filho: Está comigo. Se eu quiser, eu lhe dou.

Firmo Camurça: Mas eu estou com o direito de falar.



Júlio César Filho: Pois não está mais, não.

Firmo Camurça: Tem medo do debate?

Júlio César Filho: Não, tenho medo do debate, não. Se inscreva e fale... Aprenda a debater.

Firmo Camurça: Aprenda você! Me respeite que a palavra estava comigo.

Júlio César Filho: Não estou lhe desrespeitando, não. Você está muito sentido.



O presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), ressaltou ter pedido que os 45 colegas de Parlamento evitassem entrar em discussões. Em anos eleitorais, a tendência de casas legislativas é ecoar o clima da disputa pelo voto em cada município. Firmo e Camurça são adversários em Maracanaú, embora ambos da base do governador Elmano de Freitas (PT).

"Queria pedir ao deputado Firmo também para a gente começar na harmonia aqui. Vossa excelência escolhe as armas, eu escolho o debate. Da mesma forma, vossa excelência venha quente que eu vou fervendo", disse Julinho a Camurça.

Conforme o Censo de 2022, disponível no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população que reside em Maracanaú é de 234.509 habitantes.