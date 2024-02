Guimarães apaga parte do incêndio e evita crise maior entre Haddad e Lira

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados GUIMARÃES tem tentado apaziguar ânimos entre Legislativo e Executivo

A crise entre as cúpulas do Governo Federal e da Câmara dos Deputados ganhou mais um capítulo, com os recados dados por Arthur Lira (PP-AL) ao Planalto na última segunda-feira, 5, durante a abertura do ano Legislativo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já cedeu, abriu mão de certezas, concedeu ministérios, Caixa Econômica, mas Arthur Lira não está nada satisfeito com as últimas decisões do governo. O imbróglio recomeçou com mais força com o veto do presidente ao PL da desoneração da folha de pagamentos e ganhou desdobramentos com a ausência de Lira no ato de 8 de janeiro. Apesar de tudo isso, a relação poderia estar ainda pior.

Durante a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional, um parlamentar faz a pergunta retórica. “Tudo certo, presidente?”. Um enfurecido Lira fugiu ao protocolo. “Não, vai ter reunião amanhã com Haddad e ninguém me fala nada”.

Na mesma hora, o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), telefonou para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No diálogo, ficou acertada a remarcação da reunião e a presença de Arthur Lira no diálogo. A agenda de Haddad com líderes do Senado foi mantida.

Por mais que Guimarães tenha apagado parte do incêndio, a relação entre Executivo e Legislativo ainda é complicada. Após as críticas públicas do presidente da Câmara à ala econômica do governo, houve reunião de líderes para apaziguar a situação. Na saída, as críticas foram para o presidente Lira. “A gente vai convidar, mas ele vai faltar mais uma vez”, disse um vice-líder, o que pode sinalizar mais trabalho para Guimarães no apagar de incêndios nos próximos dias.

Haddad: Quando todos sentam para conversar, as coisas evoluem

Após um início de semana marcado pela tensão entre Executivo e a Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 6, que "quando todos sentam para conversar, as coisas evoluem". "Eu sei que parece, quando você olhar o cenário parece... ah, o 'discurso foi mais duro, o outro discurso foi mais duro', mas, na verdade, quando todos sentam para conversar, as coisas evoluem, e essas coisas vão evoluir", disse Haddad a jornalistas.

No início da tarde, ele foi questionado sobre o tom do discurso adotado por Arthur Lira na abertura do ano Legislativo, mas havia respondido apenas estar "tudo bem".

"Penso que há consenso em torno do equilíbrio das contas. Hoje me parece que todo mundo está muito convencido de que caminho é esse", afirmou o ministro após se reunir com senadores para discutir o encaminhamento em torno da desoneração da folha de pagamentos. "O que foi acordado é que o Congresso vai se debruçar sobre números e propostas em desoneração. Estamos abertos. Não vejo nenhum impedimento para avançar na agenda econômica com segurança e responsabilidade", disse.

Haddad insistiu sobre a importância de perseguir o equilíbrio das contas para que o País esteja preparado para aproveitar o momento de possível melhora no cenário internacional. "Indicadores estão melhorando, que há possibilidade de cenário internacional mudar para melhor e que, se nós tivermos preparados para essa mudança para melhor, de fora, nós vamos colher os frutos de um crescimento maior, de mais geração de emprego, de renda", disse.

Entenda a crise que fez Lira mandar 'duro recado' ao governo Lula na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) tornou pública a crise entre o Congresso Nacional e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um "duro recado" dado ao petista durante um discurso nesta segunda-feira, 5. Enquanto falava na cerimônia de abertura do ano legislativo, Lira cobrou a gestão do petista por "respeito" e "cumprimento com a palavra dada".

O atrito entre Lira e Lula gira em torno do veto de Lula no Orçamento de 2024, que deixou os parlamentares descontentes. No último dia 22, o petista cortou R$ 5,6 bilhões nas emendas de comissão, que foram aprovadas pelo Congresso em R$ 16,6 bilhões.

As emendas de comissão são consideradas as "herdeiras" do chamado orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão e extinto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em dezembro de 2022. Na prática, esse tipo de recurso também segue a lógica de distribuição segundo os interesses das cúpulas da Câmara e do Senado.

No ano passado, foram liberados R$ 6,9 bilhões em emendas de comissão. Segundo um levantamento feito pelo Estadão, as emendas beneficiaram apenas 16% dos municípios brasileiros e 90% do valor total ficou concentrado em apenas uma comissão, a de Desenvolvimento Regional do Senado. O dinheiro foi utilizado até para uma obra tocada pela empreiteira do irmão do senador que preside o colegiado.

No discurso desta segunda, Lira cobrou respeito aos acordos políticos e compromisso com "a palavra dada". O presidente da Câmara também afirmou que o Orçamento não é de autoria exclusiva do Executivo e de uma "burocracia técnica" que não "gasta a sola do sapato" percorrendo pequenos municípios como os congressistas.

"(O Orçamento) não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Executivo e muito menos de uma burocracia técnica, que apesar do seu preparo não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós senadores e deputados", disse Lira.

O alagoano também cobrou o Executivo pela manutenção de acordos que foram firmados no ano passado e que estariam sendo descumpridos neste ano: "Não faltamos ao governo e esperamos respeito e compromisso com palavra dada", afirmou. (com Agência Estado)