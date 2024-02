Professores protestam na Câmara e são recebidos por comissão de vereadores

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Professores da rede municipal de Fortaleza pedem reajuste de salário no prédio da Câmara Municipal de Fortaleza

Professores da rede municipal de Fortaleza se reuniram nesta terça-feira, 6, com uma comissão de vereadores, após uma nova reivindicação na Câmara Municipal. A categoria será acompanhada pelo vice-líder do governo José Sarto na CMFor, Didi Mangueira (PDT). Os profissionais pedem, dentre outras coisas, reajuste salarial da categoria.

Em paralisação desde 30 de janeiro, a classe ocupou a Câmara na última quinta-feira, 1º, e chegou a negociar diretamente com a Prefeitura de Fortaleza, na sexta-feira, 2. A proposta da gestão municipal, no entanto, foi negada. Segundo a vereadora Adriana Almeida (PT), a Prefeitura não havia atendido às solicitações.

Ela explica que os 10% pedidos se referem a um ganho real. Isso inclui o que já existe da proposta do piso a nível nacional, de 3,62%, além de uma defasagem, que, segundo Adriana, existe desde 2017, durante a gestão do prefeito Roberto Cláudio. “O prefeito deixou de repassar o reajuste de 7,9% em 2017. Isso acumulou. Hoje nossa exigência é 10,09% em cima disso”, afirma ao O POVO.

A sugestão de Sarto inclui a incorporação de um valor da regência de classe, benefício dos professores que trabalham efetivamente na sala de aula. O valor é de 20% e não está no vencimento base. A proposta, segundo Adriana, tira 5,5% desse valor e coloca no vencimento.

“Ou seja, no que ele diz que são os 10%, não é. Nós não somos contra a incorporação da regência de classe no nosso vencimento base, isso é muito bom, o que a gente é contra é ele dizer que com isso, ele tá dando o reajuste real solicitado”, afirma.

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Profissionais da educação, liderados pelo Sindute, ocuparam as galerias da Câmara nesta terça-feira, 7

Nova reunião definirá rumos da paralisação

Após uma série de manifestações e protestos desde o estabelecimento da paralisação, a categoria realizará uma nova Assembleia nesta quarta-feira, 7, para definir rumos e medidas. A reunião será na Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Filgueiras Lima, no bairro Jardim América, com início às 8 horas.

Além do reajuste, a greve, organizada pelo Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) Fortaleza pede recriação dos cargos de técnicos; revogação da lei que retirou dos novos professores o direito à licença-prêmio; a elevação do teto de contribuição dos aposentados e aplicação da CLT para os assistentes e professores substitutos.



Com informações da repórter Thays Maria Salles