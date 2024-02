Após CPI da Enel, oposição tenta emplacar CPI da Cagece na Assembleia

Foto: Cagece / Divulgação. DEPUTADOS desejam instalar CPI da Cagece

A proposta de formar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) aguarda assinaturas para sua instalação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). De acordo com o idealizador da CPI, deputado estadual Felipe Mota (União Brasil), 12 parlamentares deram aval à iniciativa, mas o desejo é de um alcance maior.

"Se eu pegar esse documento da CPI agora, nesse instante, onde eu estou discutindo e conversando com diversos colegas que se prontificaram a assinar a CPI e eu der entrada no protocolo da Casa, automaticamente, se o governo fizer um trabalho para retirar essas assinaturas, eu perco ela pelo ano inteiro. Nós precisamos de 12, eu já tenho as 12, mas nós precisamos aumentar esse número de assinatura da CPI, porque a Enel foram 46 assinaturas. Todo mundo aceitou, mas nós temos mais chamados de reclamação da Defesa do Consumidor na Cagece do que da Enel", explicou Mota.

Da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), o parlamentar conta que há deputados da base querendo participar da mobilização, mas aguardam posição do Executivo estadual.

"Eu não quero é que a estratégia de base, a estratégia do governo consiga fechar uma porta para que a oposição possa investigar e passar uma informação melhor ao cidadão cearense. Eu estou organizando juntamente com a oposição. Eu dei a ideia. A oposição está de acordo. Todos eles com quem eu conversei são favoráveis, inclusive os deputados da base, que sempre colocam: 'Deputado, eu queria muito assinar isso aí porque tenho problema no meu município com isso'".

E continua: "Todos eles relatam problema. Por muitas vezes, eles ficam esperando que o governo dê uma autorização. E eu peço aqui ao excelentíssimo governador, como homem que já foi deputado também, que deixe os deputados investigarem a Cagece".

O pedetista Cláudio Pinho, por sua vez, é um dos deputados que aprovam a instalação da CPI da Cagece. "Nós estamos tentando já também a CPI da Cagece, que tá sendo um absurdo. A Cagece subiu 18% a conta de água no ano passado e, quando eu estava na tribuna, o deputado Antonio Henrique me pediu um aparte para falar que no bairro Paupina não tinha esgoto, que era esgoto a céu aberto e eu ia perguntar, mas o tempo estava estourando: 'E o que é que a Cagece está fazendo?'. Precisa de uma investigação como também essa questão da denúncia da propina precisa ser investigado".

Conforme noticiado pelo colunista do O POVO Carlos Mazza, a deputada Marta Gonçalves (PL) pediu, na última terça-feira, 6, retirada de assinatura no requerimento da comissão.