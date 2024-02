Moraes tinha passos vigiados por gente próxima a Bolsonaro

Foto: SERGIO LIMA / AFP PRESIDENTE do TSE, ministro Alexandre de Moraes sofreu ofensas verbais no aeroporto de Roma; na ocasião, o filho levou um tapa nos óculos

Investigações da Polícia Federal (PF) apontam que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) monitoravam a agenda e os deslocamentos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. As informações fazem parte da decisão que embasou a Operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira, 8, para investigar organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

O documento cita a existência de um núcleo de inteligência formado por assessores próximos a Jair Bolsonaro, na época presidente, que vigiava "a agenda, o deslocamento aéreo e a localização de diversas autoridades". Na lista dos monitorados está Alexandre de Moraes.

O objetivo dos golpistas era, segundo a investigação, capturar e deter o ministro do STF, logo nas primeiras horas do início do plano de golpe de Estado. Por isso, o monitoramento dele era importante. De acordo com o relatório, a vigilância ocorreu, pelo menos, entre os dias 14 e 31 de dezembro de 2022.

Segundo a investigação, já havia até data para a prisão de Moraes. O documento aponta que no "planejamento operacional descrito pelo General Vírgilio (Laércio Virgílio, general de brigada reformado), a prisão desse relator seria executada no dia 18/12/2022, em sua residência em São Paulo".

Em diálogo entre Marcelo Câmara, ex-assessor especial do então presidente, e Mauro Cid, então ajudante de ordens da Presidência, a PF aponta que o codinome "professora" foi utilizado para fazer referência ao ministro. Nas conversas, a dupla, que fazia parte desse núcleo de inteligência, citava compromissos, em que cidade a pessoa estava e até dados de geolocalização, indicando se a pessoa estava em sua residência ou não.

"Por onde anda a professora?", questiona Mauro Cid. "Viajou para São Paulo hoje (15/12), retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente pra SP no mesmo dia. Por enquanto só retorna a Brasília pra posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba lhe informo", diz Câmara, em trecho do diálogo.

Além dos dois, o general Augusto Heleno também participavam do "Núcleo de Inteligência Paralela", como chamou a PF.

Para a PF, está claro que o ex-presidente e seus subordinados tinham acesso a informações privilegiadas e a intenção real de colocar em prática o plano golpista.

"As circunstâncias identificadas evidenciam ações de vigilância e monitoramento em níveis avançados, o que pode significar a utilização de equipamentos tecnológicos fora do alcance legal das autoridades de controle", escreveu a Polícia Federal na representação enviada ao STF para deflagrar nesta quinta, 8, a Operação Tempus Veritatis. (Agência Estado)