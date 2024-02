Nova direção do PL é formalizada com Carmelo, André Fernandes e ex-vice-prefeito Gaudêncio

Foto: Samuel Setubal Carmelo Neto, André Fernandes e Jair Bolsonaro

O Partido Liberal (PL) no Ceará tem nova composição da comissão provisória, com o deputado estadual Carmelo Neto como presidente e o deputado federal como André Fernandes, secretário-geral. Ex-vice-prefeito de Fortaleza na primeira gestão de Roberto Cláudio, Gaudêncio Lucena é o segundo vice-presidente.

O comando do PL no Ceará já havia sido repassado a Carmelo de modo extraoficial. Na prática, contudo, ele já atuava como presidente do PL.

O empresário Gaudêncio Lucena construiu carreira política no MDB, próximo a Eunício Oliveira. Contudo, nos últimos anos, se alinhou ao bolsonarismo.

A tratativa que lhe deu a direção partidária passou por sua desistência à pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, de modo que André Fernandes ficasse sem adversários dentro da legenda. O deputado federal é pré-candidato único do PL ao Paço Municipal.

Generais cearenses teriam papel central em tentativa de golpe, segundo a PF

Prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves saiu da presidência do PL, mas segue como um dos quadros da legenda. Ele é historicamente próximo ao grupo que governa o Ceará, liderado atualmente por Camilo Santana (PT), ministro da Educação, Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, além do senador Cid Gomes (PSB).

O gestor do Eusébio havia se revestido, da atuação ao discurso, com o figurino bolsonarista, desde que Bolsonaro se filiou ao PL, em 2021 movimento acompanhado por vários seguidores cearenses do ex-presidente da República. Foi um meio de não perder o controle da máquina partidária. Impossibilitado de se reeleger ao Executivo do Eusébio, pois na reta final do segundo mandato, Acilon deverá ser candidato à Câmara Municipal de Fortaleza, casa legislativa que já presidiu (1997-1998).

A mudança no comando da instância cearense do PL ocorre enquanto o presidente nacional da agremiação, Valdemar Costa Neto, está preso como consequência da operação Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na última quinta-feira, 8, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para apuração da tentativa de golpe à democracia tentada por Bolsonaro e militares de alta patente do seu entorno.

Valdemar foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e usurpação de minerais. Uma arma de fogo e uma pepita de ouro foram encontrados na casa dele enquanto a Polícia Federal realizada mandado de busca e apreensão.

Em nota sobre a operação, Carmelo Neto expressou repúdio do PL do Ceará ao que considera como "injusta perseguição" sofrida pelo ex-presidente Bolsonaro e pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

"Há tempos, temos testemunhado decisões judiciais desprovidas de fundamentação sendo utilizadas para promover investigações tendenciosas contra a direita no Brasil. Enquanto persistimos na defesa dos valores democráticos e do Estado Democrático de Direito, condenamos veementemente a utilização das forças de segurança da nossa República para fins políticos e ideológicos", afirma Carmelo.

Confira os nomes da Executiva estadual



CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEÃO NETO - PRESIDENTE



ANDRÉ FERNANDES DE MOURA - SECRETÁRIO-GERAL

JAZIEL PEREIRA DE SOUSA - PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

GAUDÊNCIO GONÇALVES DE LUCENA - SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

JESSELY DA SILVA MELO CAMELO - TESOUREIRO

RAIMUNDO NONATO NUNES SOARES - SECRETÁRIO

ANTONIO AGINALDO DE OLIVEIRA - VOGAL



FRANCISCO CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS - VOGAL



MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO - VOGAL



PRISCILA BEZERRA DA COSTA - VOGAL

SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA - VOGAL