As diferenças por trás dos projetos de poder

Foto: Fabio Lima Em 2020, Cid, Élcio Sarto e Camilo estavam juntos, cenário que não existe hoje

Quem hoje briga na política do Ceará já esteve no mesmo bloco. Roberto Cláudio (PDT) e Camilo Santana (PT), da linha de frente de dois polos da disputa pela Capital, já foram unha e carne. Assim como Camilo era grudado no prefeito José Sarto (PDT).

Aliado de Camilo, o governador Elmano de Freitas (PT) já concorreu a prefeito de Fortaleza com apoio de Capitão Wagner (União Brasil), hoje opositor de tanto do PDT quanto do PT. Wagner, por sua vez, já teve apoio do PL, que agora deverá seguir caminho próprio.

O debate público no Ceará se concentra principalmente entre Sarto, Roberto Cláudio e aliados, contra o grupo do ministro Camilo. A realidade era bem diferente em um passado não muito distante. Nos últimos 20 anos, as siglas tiveram representantes que se alteraram na gestão da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado.

Seis personagens lideraram governos no Estado ou na Capital nos últimos 17 anos: os ex-governadores Cid Gomes (hoje no PSB) e Camilo Santana, além do atual chefe do Executivo Elmano de Freitas, os ex-prefeitos Luizianne Lins (PT), Roberto Cláudio e o atual prefeito José Sarto.

No campo conservador, as experiências de gestão a serem avaliadas estão em prefeituras e fora da Capital. A principal delas é de Capitão Wagner, secretário da Saúde de Maracanaú, que se prepara para deixar a função no fim do mês, para construir a campanha a prefeito de Fortaleza.

O PL, cujo candidato provavelmente será o deputado federal André Fernandes, tem como principal referência de gestão no Ceará a Prefeitura de Eusébio, comandada pelo ex-presidente na sigla no Ceará, Acilon Gonçalves. Porém, é um grupo e uma diretriz diferentes dos de Fernandes e da nova cúpula, liderada pelo deputado Carmelo Neto.

Para a nova diretriz do PL, a principal referência administrativa é federal, com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A quem Wagner já foi atrelado, mas de quem deverá estar distante neste ano.

A proximidade de Wagner com o PT no passado era explicada pela divergência com os Ferreira Gomes. O que o aproximou especificamente do grupo de Luizianne. Há ainda convergência quanto à defesa de servidores públicos.

Com o bolsonarismo, relação mais recente, há proximidade sobre a preocupação sobre temas como a segurança. Mas eles se distanciam por Wagner ter postura mais pragmática, menos ideológica e menos conservadora quanto aos costumes.

Gestões estaduais

Em âmbito estadual, há continuidade do mesmo "projeto político" dos três mais recentes governadores, embora haja diferenças de estilos, personalidades e gestões.

Quando o hoje senador Cid chegou ao Palácio da Abolição, interrompeu a hegemonia de tucanos à frente do Executivo. Na época, Cid integrava o PSB, para onde retornou, e foi impulsionado também com um ponto de aliança com o PT, como ele já mantinha em Sobral na época em que era prefeito. Quando chegou ao cargo-mor do Estado, Luizianne Lins e Luiz Inácio Lula Silva (PT) já eram chefes do Executivo municipal e nacional, respectivamente.

A ascensão de Cid, na visão da professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Monalisa Torres, inicia novo período na política cearense, porque ele não era sucessor de um aliado. Anos após sua saída, a gestão é lembrada em duas frentes: segurança e educação.

"Ele inicia uma nova era e uma das grandes marcas do Governo Cid Gomes foi a política de segurança pública e, em alguma medida, a política de educação. Ele inicia com o Ronda do Quarteirão, que é essa grande política de segurança comunitária e amplia o contingente dos policiais, moderniza os instrumentos e as ferramentas que esses policiais utilizam, como fardamento, mais delegacias, toda a questão estrutural", exemplifica ela.

Como gestor, o hoje senador também adotou ações que já aconteciam em sua gestão em Sobral. O município já tinha destaque no ensino fundamental, com o Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), que se tornou programa estadual. O foco do gestor foi também a interiorização das políticas públicas, como os hospitais regionais, investimento nas cidades-polo ou com população superior a vinte mil habitantes, além da requalificação de estradas.

A intensificação de recursos também foi para áreas como a infraestrutura turística, com a construção de centros de eventos (em Fortaleza, Iguatu e Crato) e a ampliação ou construção de aeroportos (Jericoacoara e Aracati). Em 2013, Fortaleza foi sede da Copa das Confederações e, no ano seguinte, foi palco de jogos da Copa do Mundo.

Quando deixou o Palácio, escolheu o secretário de Cidades para ser o sucessor, embora outros nomes despontassem como preferidos na sigla. Eleito, Camilo Santana ampliou políticas que Cid mantinha, como a construção de unidades de saúde no interior e investimentos na educação, com as escolas de tempo integral. O petista deu foco também em políticas sociais com o Programa Mais Infância.

"Quando a gente chega no Camilo, no primeiro mandato, ele é absolutamente a continuidade da era ferreiragomista. As políticas que ele adota como marca são derivadas e heranças das políticas que o Cid implementou no seu governos, a exemplo do Raio", cita ainda a professora.

Ela avalia que Camilo iniciou o processo de criar uma identidade própria e "descolar" da imagem de Cid no segundo mandato. Entre os quatro anos entre 2018 e 2022, o Estado passou por duas grandes crises: o motim policial e a pandemia de Covid-19. O embate constante com o governo federal, na gestão de Jair Bolsonaro, também impulsionaram a imagem do petista como uma boa administração.

"A gente pode ver que são estilos diferentes, mas há muito mais continuidade nessas políticas que rupturas", sintetiza Cleyton Monte, cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Ele destaca que os três — Cid, Camilo e Elmano — apresentam maneiras diferentes de fazer política, mas seguem na mesma linha no tipo de políticas públicas propostas à população. "Cid tem uma perspectiva mais aguerrida, sempre foi do embate, Camilo demonstrou um espírito mais conciliador e Elmano é muito difícil saber, mas está apostando no diálogo com os movimentos sociais, com as associações, com as entidades de classe", ressaltou o também professor.

Para o pesquisador, ainda não é possível traçar uma leitura clara de Elmano. "Ainda não dá pra dizer que é um governador PT raiz, porque isso ainda não se refletiu em políticas diretas do seu governo, o primeiro ano é um período de planejamento e organização da máquina pública, principalmente em ano de corte", apontou.

Torres avalia no mesmo sentido, mas considera que o caráter de "continuidade", ou seja, de repetir políticas de sucesso de antecessor já são sinais da gestão de Elmano. "Ele basicamente continuou as políticas que o Camilo tinha dado início. É um governo de continuidade, que mantém políticas efetivas do anterior", acrescenta.





Gestões no Ceará e em Fortaleza

Gestões da prefeitura de Fortaleza

Luzianne Lins (PT)

Gestão: dois mandatos entre 2005 a 2012

dois mandatos entre 2005 a 2012 Obras de destaque: Projeto Vila do Mar, Hospital da Mulher, Cuca Barra

Projeto Vila do Mar, Hospital da Mulher, Cuca Barra Políticas públicas prioritárias: Foco nos jovens com o Politica Publica para a Juventude em Fortaleza e a instituição da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ), bem como os Cucas; fim de anexos escolares, fornecimento de material escolar e alimentação escolar; reforma de postos de saúde; criação do Plano Diretor de Fortaleza; implementação do Orçamento Participativo e urbanização de comunidades em áeras de risco

Foco nos jovens com o Politica Publica para a Juventude em Fortaleza e a instituição da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ), bem como os Cucas; fim de anexos escolares, fornecimento de material escolar e alimentação escolar; reforma de postos de saúde; criação do Plano Diretor de Fortaleza; implementação do Orçamento Participativo e urbanização de comunidades em áeras de risco Avaliação: 31% de avaliação ótima ou boa 30% dos eleitores consideram sua gestão ruim ou péssima. 38% opinaram como regular. Em agosto de 2012 via O POVO/Datafolha

Roberto Cláudio (PDT)

Gestão: dois mandatos entre 2013 e 2020

dois mandatos entre 2013 e 2020 Obras de destaque: Viaduto do Cocó, prédio anexo do Instituto José Frota (IJF 2), areninhas em diversos bairros, reforma na orla da Praia de Iracema, Cucas do Jangurussu e do Mondubim

Viaduto do Cocó, prédio anexo do Instituto José Frota (IJF 2), areninhas em diversos bairros, reforma na orla da Praia de Iracema, Cucas do Jangurussu e do Mondubim Políticas públicas prioritárias: Instituição do Projeto Fortaleza 2040; investimentos na mobilidade urbana com a ampliação das ciclofaixas e com a implementação do Bilhete Único, projeto Areninhas, reforma de postos de saúde e investimento em escolas de tempo integral

Instituição do Projeto Fortaleza 2040; investimentos na mobilidade urbana com a ampliação das ciclofaixas e com a implementação do Bilhete Único, projeto Areninhas, reforma de postos de saúde e investimento em escolas de tempo integral Avaliação: 54% ótimo/bom, 31% regular, 12% ruim/péssimo no dia 19 de novembro de 2020 via pesquisa Datafolha/O POVO

José Sarto (PDT)

Gestão: um mandato desde 2021, em busca de reeleição

um mandato desde 2021, em busca de reeleição Obras de destaque: Cuca do Pici, reforma do Gonzaguinha do José Walter, Parque Rachel de Queiroz, drenagem na avenida Heráclito Graça (em curso), obra da Praia de Iracema até o Poço da Draga (em curso)

Cuca do Pici, reforma do Gonzaguinha do José Walter, Parque Rachel de Queiroz, drenagem na avenida Heráclito Graça (em curso), obra da Praia de Iracema até o Poço da Draga (em curso) Políticas públicas prioritárias: Foco no setor de educação com os Centros de Educação Infantil (CEIs) e escolas de tempo integral; construção de novos postos de saúde, além de reformas em unidades; e Passe Livre Estudantil

Foco no setor de educação com os Centros de Educação Infantil (CEIs) e escolas de tempo integral; construção de novos postos de saúde, além de reformas em unidades; e Passe Livre Estudantil Aprovação: Sarto foi avaliado por 42% dos entrevistados como regular, 39% como ruim/péssimo e 16% como ótimo/bom. Em junho de 2023 conforme Datafolha/O POVO

Gestões no Governo do Ceará

Cid Gomes (PDT)

Gestão: dois mandatos entre 2007 e 2014

dois mandatos entre 2007 e 2014 Obras de destaque: hospitais regionais, início do Cinturão das Águas, Centro de Eventos, reforma do Castelão, Centro de Formação Olímpica, linha leste do metrô e Acquario (inacabado)

Políticas públicas prioritárias: Fortalecimento no setor da educação com a política das escolas profissionalizantes e com o Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic); investimento na modernização das forças de segurança e implantação do Ronda do Quarteirão, aposta no setor de turismo e no Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais

hospitais regionais, início do Cinturão das Águas, Centro de Eventos, reforma do Castelão, Centro de Formação Olímpica, linha leste do metrô e Acquario (inacabado) Fortalecimento no setor da educação com a política das escolas profissionalizantes e com o Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic); investimento na modernização das forças de segurança e implantação do Ronda do Quarteirão, aposta no setor de turismo e no Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais Avaliação: ótimo/bom para 46% dos cearenses, com 34% considerando sua gestão como regular e 15% ruim/péssima. Em agosto de 2014 via Datafolha

Camilo Santana (PT)

Gestão: dois mandatos entre 2015 e 2022

Obras de destaque: Estação das Artes, Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) - primeira etapa, Polo Gastronômico da Sabiaguaba e Arena Romeirão

Políticas públicas prioritárias: Fortalecimento no setor da educação com a implantação da política de Ensino Médio em tempo integral e o Programa de Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic); ampliação do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), combate à pandemia de Covid-19, obras de segurança hídrica

Avaliação: 56% consideravam a gestão como ótima ou boa, 30% apontaram como regular e 10% disseram ser ruim. Em maio de 2022, segundo a Opnus/O POVO

Elmano de Freitas (PT)

Gestão: um mandado desde 2023

um mandado desde 2023 Principais obras: Finalização do Hospital Universitário do Ceará (HUC) e revitalização da Arena Castelão

Finalização do Hospital Universitário do Ceará (HUC) e revitalização da Arena Castelão Políticas públicas prioritárias: combate à insegurança alimentar com o Ceará sem Fome, mutirão de cirurgias eletivas, gratuidade no transporte intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza e investimentos para atração de empresas para a produção de Hidrogênio Verde, com a Política Estadual do Hidrogênio Verde no Ceará

combate à insegurança alimentar com o Ceará sem Fome, mutirão de cirurgias eletivas, gratuidade no transporte intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza e investimentos para atração de empresas para a produção de Hidrogênio Verde, com a Política Estadual do Hidrogênio Verde no Ceará Aprovação: Considerada ótima ou boa por 30% da população da capital do Estado, 42% acharam a gestão regular, enquanto foi tida como ruim ou péssima por 22%. Em junho de 2023 conforme Datafolha/O POVO

Transição entre Luizianne e RC marcou mudanças

No âmbito estadual, a ruptura foi a posse de Cid Gomes (PSB), em 2007. Em Fortaleza, a movimentação aconteceu após a saída de Luizianne Lins (PT) da Prefeitura, em 2013, quando o candidato dela, o hoje governador, Elmano de Freitas (PT), foi derrotado por Roberto Cláudio, eleito pelo PSB, sob as bênçãos de Cid. Além das políticas públicas, que tinham propostas e alvos diferentes, o perfil dos políticos também foi uma das marcas da mudança.

"Luizianne e Roberto muito mais carismáticos, Roberto com uma cara muito mais de gestor, de administrador, Luizianne com um apelo social muito forte", ponderou o pesquisador Cleyton Monte.

Os dois também escolheram frentes diferentes para os investimentos, como é possível ver nas políticas que foram os panfletos das reeleições. "A Luizianne investiu nas periferias, no fardamento escolar, teve todo um diálogo voltado para o servidor público, o congelamento das passagens de ônibus", afirma o pesquisador.

E seguiu: "A gestão do Roberto Claudio foi mais focada na mobilidade urbana, ele compreendeu que uma cidade em pleno crescimento precisava investir na mobilidade urbana".

O sucessor, José Sarto (PDT), foi eleito como candidato de continuidade, mas enfrentou dificuldades que RC não teve. "Sarto tem dificuldades em articulação política, algo que o Roberto Claudio conseguiu sanar rapidamente e claro que refletiu, na metade do governo Sarto, essa crise do PDT. Isso cria maiores atritos e dificuldades", aponta ainda o cientista político.

O peso de sucessor, segundo a professora Monalisa Torres, imprime uma dificuldade de se destacar e se desvincular de quem veio antes. "O Roberto Cláudio tem o Sarto como sucessor, um continuador dessas obras. O Sarto, assim como Elmano, tem a mesma dificuldade de imprimir uma imagem marco, ele é visto como um continuador das obras do Roberto Claudio, na sombra", ressalta.

O desafio é justamente criar o próprio legado, dependendo das circunstâncias, como o orçamento disponível, o apoio nas casas legislativas e o acontecimento de situações que exponham ao público às habilidades do gestor, como o gerenciamento de crise. "Na medida que ele vai se consolidando na função, ele vai criando sua imagem marca", complementa. (Júlia Duarte)

Eleições mudam alianças e embaralham jogo político

Eleições tanto municipais como estaduais tensionam as relações políticas e tendem a modificar alianças. Quando Cid Gomes (PSB) chegou ao poder, Luizianne era prefeita havia dois anos. Juntos, eles permaneceram em aliança até antes da eleição de 2012, quando ela escolheu Elmano de Freitas, que tinha sido seu secretário, para ser seu sucessor.

Cid queria que o nome escolhido fosse um candidato do PT que fosse ligado a ele. Como Luizianne não aceitou, o grupo Ferreira Gomes acabou escolhendo Roberto Cláudio para concorrer à Prefeitura de Fortaleza. RC era, na época, presidente da Assembleia Legislativa.

Quando Camilo assumiu, formou por anos forte alinhamento com o prefeito da Capital. As gestões municipais e estaduais compartilharam diversas políticas, especialmente a de construção de areninhas. O projeto teve início na gestão do pedetista, mas foi replicado em diversos municípios do interior.

O compartilhamento de políticas também rendeu diversas agendas conjuntas e, posteriormente, transmissões ao vivo para anunciar medidas para conter a pandemia de Covid-19. Também celebraram a finalização da segunda torre do Instituto José Frota (IJF), uma parceria entre os governos estadual e municipal para desafogar as demandas na Capital.

A união foi interrompida na eleição de 2022. Após o PDT escolher como candidato a governador RC e não a vice de Camilo, Izolda Cela, então governadora e pretendente à reeleição, o tom mudou. Como candidato, o ex-prefeito adotou um discurso de oposição tocando em assuntos considerados "gargalos" na gestão do petista. Camilo rebateu críticas e listou obras feitas durante os seis anos de parceria.

Embora não atuante publicamente, Cid era favorável ao nome de Izolda e segue repetindo que a estratégia de indicar RC foi "equivocada". Em sua visão, o ex-aliado teria criado a dissidência que impediu que o partido hoje estivesse à frente da gestão estadual. Com a crise no PDT, as relações entre os dois azedou ainda mais.

RC, que integra o grupo que deseja que a legenda siga na oposição, fez acusações de mentira e ingratidão por parte do senador. "Imagino eu que seja difícil o senhor se olhar no seu espelho", disse em reunião que o grupo compartilhou no fim de outubro. (Júlia Duarte)