Bolsonaro visitará o CE em meio a investigações

Foto: Samuel Setubal BOLSONARO esteve no Ceará pela última vez em setembro de 2023

A agenda de Jair Bolsonaro (PL) no Ceará está mantida apesar das investidas da Polícia Federal (PF) contra ele e aliados do seu entorno. A visita do ex-presidente estava prevista inicialmente para março, mas agora deve ser alterada para abril, com data ainda a ser definida pela cúpula do PL do Ceará.

No estado, ele irá participar de eventos em apoio às pré-candidaturas de André Fernandes, em Fortaleza, Coronel Aginaldo, em Caucaia, e Arimateia Júnior, no Eusébio. "Com certeza está mantida, agora mais do que nunca. Só não temos a data ainda", ressaltou o deputado estadual Carmelo Neto, presidente da sigla no Estado.

Bolsonaro foi um dos alvos da operação Tempus Veritatis na última semana e precisou entregar seu passaporte às autoridades. A Polícia Federal apura a participação do ex-presidente em uma articulação para dar um golpe de Estado e atentar contra o estado democrático de Direito, interferindo no resultado das eleições de 2022 ou na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além de Bolsonaro, a operação investigou nomes como os generais Augusto Heleno Braga Netto, que foram ministros em seu governo. O ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência Filipe Martins e o ex-ajudante de ordens coronel Marcelo Câmara foram detidos, assim como o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, que está preso preventivamente.

Parlamentares do PL se pronunciaram e defenderam Bolsonaro sob acusações de "perseguição" e "injustiça". Além de comentários que já fez à imprensa ou por meio de seu advogado, Fábio Wajngarten, o ex-presidente convocou um ato para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele diz que deve usar a ocasião para se defender, em meio às investigações.

No vídeo, Bolsonaro argumenta que o ato será "pacífico" e pede que seus apoiadores evitem levar faixas "contra quem quer que seja". Em outros atos, era comum a presença de faixas pedindo intervenção federal ou atacando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Para mostrar para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos", disse.

Há uma articulação para nomes do PL do Ceará compareçam no ato. Uma possível viagem de comitiva de bolsonaristas cearenses é cogitada, segundo Carmelo.