Defesa de Bolsonaro diz ter pedido ao STF devolução de passaporte

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil PASSAPORTE de Bolsonaro foi entregue às autoridades

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de devolução do passaporte do ex-presidente. Os advogados de Bolsonaro argumentam que a apreensão do documento não preenche requisitos legais, por não ter sido demonstrado, segundo a defesa, risco real de fuga, por exemplo.

Eles pedem que a retenção do passaporte seja substituída pela obrigação de pedir autorização para deixar o país por mais de sete dias. Na petição, os advogados acrescentam que durante todo o ano de 2023 Bolsonaro precisou se ausentar do país apenas uma vez, para comparecer à posse do presidente argentino Javier Milei, e que avisou sobre a viagem ao Supremo com antecedência.

No pedido, a defesa sustenta que Bolsonaro “desde o início do processo tem cooperado de maneira irrestrita com as autoridades, comparecendo pontualmente a todos os chamados e colaborando ativamente para o esclarecimento dos fatos”.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que Bolsonaro entregasse seu passaporte na operação Tempus Veritatis, que investiga a existência de uma organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado e atentado contra o Estado democrático de Direito. Moraes atendeu a pedido da Polícia Federal com aval da Procuradoria-Geral da República.

Os demais investigados, incluindo militares de alta patente, também tiveram os passaportes apreendidos, bem como foram proibidos de se comunicar entre si.

"Absurda a decisão visto que o presidente nunca deu qualquer indício de que se evadiria, sempre comparecendo a todas as intimações para depor", disse o advogado Paulo Cunha Bueno, em entrevista ao portal g1.

No pedido ao STF, a defesa do ex-presidente sustenta ainda que a retenção do passaporte viola o direito à locomoção e teria adquirido caráter de antecipação de pena. Para os advogados, Bolsonaro “está sendo tratado como culpado, não só por este Juízo como também pelos veículos de comunicação”.

Bolsonaro convocou para o dia 25 de fevereiro um ato na Avenida Paulista, em São Paulo. O encontro, segundo ele, será para se defender, em meio às investigações da operação Tempus Veritatis. A manifestação deve contar com a presença de bolsonaristas cearenses com a possibilidade de um comitiva com nomes do PL do Ceará.

Nomes confirmados são o deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL no Estado, e o deputado federal André Fernandes, pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza. Carmelo, inclusive, levantou a possibilidade de propor uma comitiva de parlamentares do partido, já que, conforme ele, outros nomes também devem comparecer. (colaborou Júlia Duarte)