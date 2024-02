Nunes vai procurar Liga para analisar caso Vai-Vai

Foto: Reprodução/ Instagram @vaivaioficial O Vai-Vai expressou, por meio de suas fantasias, uma crítica contra os policiais do Choque, o que gerou indignação entre os deputados

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou ontem que vai conversar com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo sobre o desfile da agremiação Vai-Vai, que gerou grande polêmica ao retratar a Tropa de Choque da Polícia Militar com asas e chifres vermelhos, em referência a personagens diabólicas.

"Vamos conversar com a Liga, dar direito ao contraditório. Enfim, escutar a todos. Nesse momento, não temos como saber se haverá punição e, se houver, qual será", afirmou à CNN Brasil.

Parlamentares ligados à pauta da segurança pública estão entre os que reclamaram dos adereços da escola no sambódromo do Anhembi. Para eles, a agremiação teria "demonizado" a PM ao retratar policiais como demônios em uma das alas.

O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) e a deputada estadual Dani Alonso, do mesmo partido, enviaram ofícios ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a Nunes cobrando que os dois adotem medidas para que a escola seja impedida de receber recursos públicos tanto da prefeitura como do Estado no próximo ano.

"MANIFESTO"

Em nota, divulgada na segunda-feira, a agremiação disse que a ala homenageia o álbum "Sobrevivendo no Inferno" e ao grupo Racionais MCs, sem a intenção de promover qualquer tipo de ataque individualizado ou provocação. Segundo a escola, o desfile "tratou-se de um manifesto, uma crítica ao que se entende por cultura na cidade de São Paulo, que exclui manifestações culturais como o hip hop e seus quatro elementos - breaking, graffiti, MCs e DJs".