Advogado de Valdemar deixa defesa de Bolsonaro

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo e Leonardo Prado/Câmara dos Deputados Ex-presidente Jair Bolsonaro e presidente do PL, Valdemar Costa Neto

O criminalista Marcelo Bessa, que coordenava a defesa de Jair Bolsonaro em investigações no Supremo Tribunal Federal, renunciou ontem aos processos envolvendo o ex-presidente. Procurado, ele disse que não se manifestaria. Bessa atuava em inquéritos como o das milícias digitais e o do vazamento de dados de ataque hacker aos sistemas da Justiça Eleitoral. O advogado será substituído por Luciana Lauria Lopes.

A decisão de deixar os casos do ex-presidente estaria relacionada a um impedimento imposto pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no inquérito que investiga suspeita de tentativa de golpe de Estado. Além de vetar o contato direto entre os alvos da Operação Tempus Veritatis, o magistrado proibiu que eles conversem por meio de seus advogados. Bessa representa o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que também é investigado.

A defesa de Bolsonaro pediu a Moraes que reconsidere a decisão. Alega que o ex-presidente é o principal cabo eleitoral do PL e a restrição prejudica as articulações para as eleições deste ano. Os advogados pediram ainda que o inquérito seja redistribuído e que as decisões tomadas por Moraes sejam anuladas por falta de imparcialidade.