Em meio a impasses, PDT convoca reunião para deliberar sobre líder de bancada na Alece

Foto: FERNANDA BARROS FLÁVIO Torres, presidente da comissão provisória do PDT cearense

Os deputados estaduais do PDT terão nova reunião para deliberar sobre a liderança de bancada do partido na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Marcado para a sexta-feira, 23, o encontro ocorre com os parlamentares e a comissão provisória estadual da legenda. As informações foram dadas ao O POVO pelo dirigente partidário da sigla, o ex-senador Flávio Torres.

A data ultrapassa o prazo estipulado pelo presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), que marcou a definição dos nomes para esta sexta-feira, 16. Questionado sobre a circunstância, Torres explicou que “o deputado Evandro Leitão estipula as [datas] das bancadas dele, mas não estipula nenhum prazo para o partido. O partido vai fazer sua reunião e vai comunicar à Assembleia que escolheu tal líder”.

No último dia 7 de fevereiro, o presidente da comissão provisória foi à Alece para discutir o assunto com os parlamentares. No entanto, não houve definição. Na oportunidade, os dissidentes pediram que o partido liberasse as cartas de anuência para saírem da sigla sem perderem o mandato. Contudo, Torres alegou não ter autonomia para tal.

"Se a gente der a carta de anuência e eles saírem, não tem troca nenhuma. Se eles não estão mais [no partido], a gente elege o líder que quiser. E não é moeda de troca, nem nada. A posição deles foi uma posição ostensiva, de dizer o seguinte: 'nós não conversamos enquanto o partido não nos der a carta de anuência'.", explica Torres. "Então, a reunião acabou e não terminou bem, porque eles não querem nem me ouvir".

Segundo ele, não há mais diálogo. "Isso não é mais nem diálogo, porque diálogo eu tentei. Vai ser um monólogo lá e um monólogo cá". Ainda conforme Torres, “não existe líder de bancada. Bancada são os deputados. Líder é do partido. Na maioria das vezes, a bancada coincide com o partido”.

De um lado, estão os membros do PDT alinhados ao prefeito de Fortaleza, José Sarto, ao presidente municipal da sigla, Roberto Cláudio, e ao presidente nacional em exercício, o deputado federal André Figueiredo. De outro, os que se alinham ao senador Cid Gomes, que recentemente migrou ao PSB junto com 40 prefeitos cearenses que saíram do PDT.

“Nesse caso do PDT, que a gente vive uma situação especial, a maioria da bancada quer sair. É o direito que eles têm, mas eu acho que não tinha o direito ético de querer ser líder do partido que eu não falo mais por ele, que eu não me articulo com a direção estadual, que eu não me articulo com a direção nacional. Então, eu fui lá tentar convencê-los, mas eles nem me ouviram”, diz o ex-senador.

Outro ponto apresentado pelo dirigente é o de que os parlamentares não cumprem com a contribuição partidária desde outubro de 2023 e, dessa forma, eles não têm direito de sequer votarem nomes para ocupar a liderança do partido na Alece.

"Seria muito bom se eles fossem [para a reunião]. Eu estaria na porta cobrando, porque diz também o estatuto que não pode votar, nem ser votado, quem não estiver em dia com a contribuição obrigatória estatutária".



Sobre um nome para ocupar a vaga de liderança, foi ventilado o do deputado Cláudio Pinho, mas ainda não há definição. "Realmente a gente não discutiu isso, não. Eu tinha ouvido antes, se eles tivessem nos ouvido e se a gente tivesse feito um acordo de boa vizinhança, de boa convivência, os deputados tinham sugerido o Cláudio Pinho, mas agora é outra realidade. Não posso adiantar", finalizou Torres.

Procurado pelo O POVO, o atual líder de bancada do PDT na Alece, deputado Guilherme Landim, não respondeu até a publicação desta matéria. O texto será atualizado quando houver retorno.

