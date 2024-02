Sarto e Élcio se ausentam do País e Gardel assume Prefeitura

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-06-2023: O prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira e o vice-prefeito Elcio Batista

Em mensagem enviada ao presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), o prefeito José Sarto (PDT) comunicou que tanto ele como o vice, Élcio Batista (PSDB), viajarão para o exterior até o fim de fevereiro.

Com isso, quem irá assumir o cargo de prefeito da capital cearense será Gardel Rolim, durante os dias 16 a 25 de fevereiro. Esta é a primeira vez desde o início de 2023, quando foi eleito presidente da Câmara, que o pedetista comandará a Capital.

No texto, Sarto informa que estará ausente no período entre o dia 15, após as 17 horas, até o dia 25 para "tratar de interesses particulares", em viagem ao exterior, sem entrar em mais detalhes, como, por exemplo, para qual destino irá.

Em postagem nas redes sociais, Sarto afirmou que cumpre agenda nesta sexta-feira antes de viajar. "Amanhã de manhã, lanço o mutirão de cirurgias eletivas nas áreas ginecológica, ortopédica, oftalmológica e geral. Com o mutirão, vamos zerar a fila de espera por cirurgia de catarata em Fortaleza. Depois disso, tenho reuniões administrativas no Paço Municipal. E, após um longo tempo sem férias, vou viajar com minha família. Fico fora por uma semana e já retorno no dia 25 com energias renovadas e notícias boas para Fortaleza", postou nas rede.

Élcio foi designado para realizar agenda internacional no sentido de articular assinaturas de acordos e memorandos de cooperações iniciadas com as cidades em países de língua portuguesa: Sines, em Portugal, Maputo, em Moçambique, e Luanda, em Angola. O vice-prefeito estará em viagem nos dias 15 a 25 de fevereiro.

Com Gardel Rolim assumindo a Prefeitura de Fortaleza, quem ficará à frente dos trabalhos da Câmara Municipal será o 1º vice-presidente, Paulo Martins (PDT).

Quem é Gardel Rolim

O vereador Gardel Rolim é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atualmente, com 40 anos, atuou por 10 anos na saúde pública. É formado em Fisioterapia pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC) e Pós-graduado em Gestão Hospitalar.



O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza está no seu segundo mandato como vereador de Fortaleza. Em 2020 ele foi o o 7° mais votado,com 11.552 votos.

Antes de se tornar presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim integrou a mesa diretora como 3º vice-presidente no biênio 2019-2020. Ocupou também o posto de líder do governo Sarto na Casa.

Sarto se ausenta da gestão após críticas

O prefeito Sarto se ausenta do país, e consequentemente da gestão municipal, mesmo que sem apresentar o destino ou a finalidade da viagem, após duras críticas sofridas após alagamentos causados pelas fortes chuvas em Fortaleza.

Nas redes sociais, quatro nomes que disputarão a preferência do eleitorado da Capital, Luizianne Lins, André Fernandes, Capitão Wagner e Evandro Leitão, comentaram os transtornos registrados em diversos pontos da Cidade, com alagamentos; falta de energia elétrica; danos a estruturas de imóveis e quedas de árvores.

Em nota, Sarto refeito José Sarto afirmou que acompanhava pessoalmente as repercussões da chuva pelas ruas da Cidade. Ele anunciou providências para o enfrentamento a enchentes, como o direcionamento de todo o efetivo da Defesa Civil para ocorrências ligadas à questão.

"Reforço que os trabalhadores dos vários órgãos da Prefeitura seguem protocolos de emergência para identificar pontos com maior probabilidade de ocorrências e acompanhá-los, em tempo real, por meio de mais de 600 câmeras de videomonitoramento", disse no comunicado.