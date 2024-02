A movimentada agenda de prefeito de Gardel Rolim no fim de semana

Foto: Reprodução/Instagram @gardelrolim  Gardel Rolim em evento da prefeitura no bairro Jangurussu

Com a ausência do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e do vice Élcio Batista (PSDB), o presidente da Câmara Municipal (CMFor), vereador Gardel Rolim (PDT), assumiu a gestão Executiva da cidade. No primeiro fim de semana de trabalhos, o chefe em exercício entregou obras da área nobre à periferia da Capital cearense.

Ao todo, foram dois compromissos. Na sexta-feira, 16, Rolim inaugurou a requalificação da Praça Eduardo Cabral de Andrade, no bairro Meireles. "A obra faz parte do pacote de reformas de praças e areninhas que a gestão municipal realiza", escreveu em suas redes sociais.

Apoiado pela base governista, estiveram na ocasião os vereadores Paulo Martins (PDT), Moura Taxista (PSB), Luciano Girão (PP), Iraguassu Filho (PDT) e o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), além de secretários municipais.

Já no sábado, 17, Gardel se dirigiu ao Jangurussu para entregar obra do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra), na comunidade do Jagatá. Segundo ele, a oitava entrega do Proinfra na Capital cearense.

"Essa intervenção faz parte do maior programa de infraestrutura da história de Fortaleza e é liderado pela gestão do prefeito Sarto. Essas intervenções na comunidade do Jagatá auxiliam no escoamento da água da chuva, evitando alagamentos recorrentes na região", contou.

Assim como tem feito José Sarto, o prefeito em exercício segue na maratona de entrega de obras da gestão pedetista em Fortaleza ao longo da semana. Às 9h30min de hoje, Gardel inaugura posto de saúde reformado no bairro Dionísio Torres.

Rolim assumiu formalmente a Prefeitura de Fortaleza na última sexta-feira, 16, quando Sarto assinou ato de transmissão de cargo. O titular passa férias com a família e retornará apenas no próximo domingo, 25. Já Élcio Batista (PSDB), vice-prefeito, cumpre agenda oficial no exterior no mesmo período, devendo passar por Lisboa, Sines, Maputo e Luanda.

Esta é a primeira vez desde o início de 2023, quando foi eleito presidente da CMFor, que Gardel Rolim comanda a Capital. Já no âmbito do Legislativo, quem assume o comando dos trabalhos da Câmara Municipal durante o período é o 1º vice-presidente, Paulo Martins (PDT).

Gardel está no segundo mandato como vereador de Fortaleza. Na última eleição, realizada em 2020, foi o 7º mais votado, com 11.552 votos. Ele também já ocupou o posto de líder do governo Sarto na Casa.