O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), classificou como 'inadequada' a declaração em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva compara a ação militar israelense na Faixa de Gaza ao Holocausto.

Lula deu a declaração na Etiópia antes de embarcar de volta para o Brasil.

"Esperamos que no próximo pronunciamento ele Lula conserte esse equívoco", disse ele. De acordo com o deputado, há consequências "já relevantes" da fala do presidente. Barbosa citou "repulsa" do povo israelense. "É uma fala desconexa com a realidade nossa e obviamente também não é o pensamento do parlamento", declarou o deputado.

As comissões da Câmara ainda não foram instaladas neste ano. Quando voltarem a funcionar, Paulo Alexandre Barbosa deverá ser substituído por um novo presidente ainda a ser eleito pela Comissão de Relações Exteriores. Ele chegou ao cargo em 2023, e os chefes dos colegiados costumam ficar um ano no posto.

Por outro lado, os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas) foram às redes sociais defender o presidente Lula.

"Todo meu apoio às preocupações do presidente Lula em relação ao conflito que vem cruelmente atingindo civis na Faixa de Gaza, vítimas do governo de extrema-direita de Israel", escreveu Teixeira em seu perfil no X, novo nome do Twitter.

"A fala do presidente Lula sobre o que está acontecendo em Gaza é corajosa e necessária. Já são mais de 20 mil mortos palestinos através de ataques promovidos por Israel. Que esse posicionamento incentive outros países a condenarem a desumanidade que estamos vendo dia após dia", disse Guajajara na mesma rede social. (da agências)