EUA falam em cessar-fogo temporário na ONU

Foto: GALI TIBBON / AFP PRIMEIRO ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Os Estados Unidos propuseram no Conselho de Segurança da ONU uma resolução por cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza "assim que possível", informou ontem a agência de notícias Reuters, que teve acesso ao documento. Não estava claro se o texto será submetido a votação.

O rascunho está em linha com as últimas declarações do presidente Joe Biden, que disse ter pressionado o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por um cessar-fogo temporário. Em apoio a Israel, os EUA têm resistido aos pedidos por trégua na ONU e já usou seu poder de veto em duas ocasiões. Washington é o principal aliado de Tel-Aviv, mas tem expressado publicamente sua discordância com o curso da guerra.

Enquanto Israel ameaça invadir Rafah, a resolução americana alerta que a incursão teria "sérias implicações para a paz e segurança na região", segundo a Reuters.

A iminente operação acendeu o alerta internacional porque a cidade abriga mais de um milhão de deslocados pelo conflito. Israel ameaçou invadir Rafah até o início do Ramadã, no dia 10, se o Hamas não libertar os reféns que ainda mantém.

Israel tem justificado que a ação é necessária para derrotar o Hamas e promete dar passagem segura para os civis. Mas não está claro para onde eles iriam já que o Egito tem resistido em abrir a fronteira.

"Nas circunstâncias atuais, uma ofensiva massiva em Rafah resultaria em mais danos para os civis e maiores deslocamentos, potencialmente para países vizinhos, inclusive", diz a resolução ao destacar que Israel não deveria avançar sobre a cidade.