Intimado pela PF, Bolsonaro ficará em silêncio em depoimento

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O EX-PRESIDENTE da República, Jair Bolsonaro

A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a prestar depoimento nesta quinta-feira, 22, na investigação que apura suspeita de tentativa de golpe de Estado. A defesa de Bolsonaro, no entanto, informou ontem que ele permanecerá em silêncio até ter acesso às conversas recuperadas pela PF nos telefones celulares apreendidos na Operação Tempus Veritatis.

O advogado Paulo Amador Cunha Bueno, que lidera a defesa do ex-presidente, argumentou que o acesso às mensagens é "crucial" para Bolsonaro se defender. "Em decorrência da falta de acesso a todos os elementos de prova, o peticionário (Bolsonaro) opta, por enquanto, pelo uso do silêncio, não abdicando de prestar as devidas declarações assim que tiver conhecimento integral dos elementos", afirma a manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Para a defesa, o ex-presidente está sujeito a "todo tipo de crítica e prejulgamento, sem condições mínimas de formalizar qualquer resposta, diante da cegueira que lhe foi imposta". Bolsonaro teve o passaporte apreendido na operação da semana retrasada.

Conversas encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência que fechou acordo de delação premiada, sugerem que o ex-chefe do Executivo federal editou o texto de uma minuta de decreto golpista para anular o resultado da eleição de 2022.

A PF também encontrou, em um computador apreendido com Cid, a gravação de uma reunião ministerial, de julho de 2022, na qual Bolsonaro fala em "plano B" e cobra uma reação de seus ministros e auxiliares contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A reportagem apurou que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o coronel Marcelo Costa Câmara e Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro, também foram intimados. Torres vai prestar todos os esclarecimentos, segundo o advogado Eumar Novacki. "Reafirma, assim, sua disposição para cooperar com as investigações e esclarecer toda e qualquer dúvida que houver, pois é o maior interessado na apuração isenta dos fatos."

Adiamento

O advogado Eduardo Kuntz, que representa Marcelo Câmara e Tércio Arnaud, afirmou que a "ampla defesa" de seus clientes está "totalmente comprometida por falta de acesso aos elementos da investigação". Sem essas informações, segundo Kuntz, a defesa está impedida de trabalhar e, por isso, os depoimentos deveriam ser adiados.

Marcelo Câmara está preso desde o dia 8, quando a Tempus Veritatis foi deflagrada. De acordo com a investigação, ele é suspeito de integrar "núcleo de inteligência não oficial do presidente da República, atuando na coleta de informações sensíveis e estratégicas para a tomada de decisão de Jair Bolsonaro".

Torres e Tércio Arnaud, que foram alvo de buscas na operação, são apontados como integrantes do núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, cuja função seria "criar o ambiente para um golpe de Estado". O ex-ministro da Justiça faria parte também do núcleo jurídico do grupo, para "assessoramento e elaboração de minutas de decretos que atendessem aos interesses golpistas".

A operação do dia 8 mirou também ex-ministros militares de Bolsonaro, como os generais Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.