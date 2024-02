Juazeiro: Fernando Santana definirá em março se concorre a prefeito e já faz proposta

Foto: Carlos Lourenço/ESPECIAL PARA O POVO  Fernando Santana é vice-presidente da Alece

Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Fernando Santana (PT) afirmou que definirá até o fim de março se será ou não pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte. A escolha passará, segundo disse, por uma conversa com Deus, com os principais aliados políticos, o ministro Camilo Santana (Educação) e o governador Elmano de Freitas (PT), e com os moradores do municípios — o maior fora da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) —, o que já disse ter iniciado.

"Eu ainda não tomei uma decisão de lançar minha pré-candidatura. O que o deputado José Guimarães está fazendo é defendendo o nosso nome junto com o presidente Antônio Filho e junto com outros membros do partido", disse Fernando à Rádio O POVO CBN Cariri a respeito da afirmação do líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, Guimarães, segundo a qual Fernando será o nome do PT no disputa em Juazeiro, terceiro maior colégio eleitoral do Ceará.

Ao O POVO, em 15 de fevereiro, o principal estrategista do PT no Ceará afirmou em tom conclusivo: "O PT terá candidaturas fortes em Crato, Juazeiro e Barbalha. A de Juazeiro é o Fernando Santana".

Ao jornalista Farias Júnior, Fernando sinalizou que a saúde será o principal tema de eventual campanha ao Executivo. O parlamentar defendeu que Juazeiro do Norte carece de um hospital próprio, bandeira que empunhará sendo ou não sendo candidato.

"Isso só é possível fazer na parceria com o presidente Lula, com o senador Camilo Santana e com o governador Elmano de Freitas. Independente do que venha a acontecer em outubro próximo, já defenderei a partir de hoje, primeira fala que faço é aqui no seu programa, que Juazeiro possa ter um hospital municipal", afirmou.

"Se não puder (ser construído) na parceria com a municipalidade atual, que faça direto pelo governo federal ou pelo governo estadual. Eu não poderei colocar meu nome à disposição de uma pré-candidatura em Juazeiro sem já dizer, para mim, para aqueles que nos apoiam, como o senador Camilo, o presidente Lula e o governador Elmano de Freitas, que Juazeiro precisa de um hospital municipal, independente se serei pré-candidato ou não", complementou o petista.