Em Haia, Brasil pede que ocupação de Israel seja declarada ilegal

Foto: Marcio Batista/MRE MAURO VIEIRA, ministro das Relações Exteriores

O Brasil pediu ontem à Corte Internacional de Justiça (CIJ) que declare ilegal a ocupação de Israel em territórios palestinos. Em Haia, na Holanda, sede do tribunal, a diplomacia brasileira declarou que a ocupação não pode ser aceita ou normalizada pela comunidade internacional.

"O Brasil espera que o tribunal reafirme que a ocupação israelense dos territórios palestinos é ilegal e viola obrigações internacionais", afirmou a diplomata Maria Clara de Paula Tusco, representante brasileira em Haia.

Ela argumentou que a ocupação persistente desde 1967 viola decisões da Assembleia-Geral e do Conselho de Segurança da ONU. Maria Clara afirmou ainda que a gravidade da situação era "indiscutível", mesmo antes de 7 de outubro (quando o Hamas lançou o ataque terrorista que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza).

"Os eventos trágicos e as operações militares desproporcionais e indiscriminadas que se seguiram, no entanto, deixam claro que a mera gestão do conflito não pode ser considerada uma opção", disse a brasileira. "E uma solução de dois Estados, com um Estado palestino economicamente viável convivendo ao lado de Israel, é a única maneira de proporcionar paz e segurança para Israel e os palestinos."

A audiência em Haia, da qual o Brasil participa, faz parte de um questionamento da Assembleia-Geral da ONU sobre as consequências jurídicas da ocupação. Ao todo, 52 países se manifestarão sobre a situação até segunda-feira.

A manifestação em Haia ocorre em contexto de crise diplomática entre Brasil e Israel. Ontem, o chanceler israelense, Israel Katz, insistiu em um pedido de desculpas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a guerra em Gaza ao Holocausto. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, respondeu e disse que o ataque de Katz era "insólito" e "revoltante".

Ele afirmou, entre outras expressões duras usadas, que são manifestações inaceitáveis e mentirosas. A reação de Vieira sobe o nível da crise diplomática entre os dois países. As declarações foram dadas no Rio de Janeiro, depois de atividades do G20.

"Que vergonha. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel!", escreveu o ministro de Israel.

"Manifestações do titular da chancelaria do governo Netanyahu, de ontem e de hoje, são inaceitáveis na forma, e mentirosas no conteúdo", disse Vieira.

"O ministro Israel Katz distorce posições do Brasil para tentar tirar proveito em política doméstica. Enquanto atacou o nosso país em público, no mesmo dia, na conversa privada com nosso embaixador em Tel-Aviv afirmou ter grande respeito pelos brasileiros e pelo Brasil, que definiu como a mais importante nação da América do Sul. Esse respeito não foi demonstrado nas suas manifestações públicas, pelo contrário", afirmou o chanceler.

"Uma chancelaria dirigir-se dessa forma a um Chefe de Estado, de um país amigo, o Presidente Lula, é algo insólito e revoltante. Uma chancelaria recorrer sistematicamente à distorção de declarações e a mentiras é ofensivo e grave. É uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel, com recurso a linguagem chula e irresponsável", afirmou Mauro Vieira.

"Estou seguro de que a atitude do governo Netanyahu e sua antidiplomacia não refletem o sentimento da sua população. O povo israelense não merece essa desonestidade, que não está à altura da história de luta e de coragem do povo judeu. Em mais de 50 anos de carreira, nunca vi algo assim", declarou o ministro das Relações Exteriores.

"Não é aceitável que uma autoridade governamental aja dessa forma", declarou o chanceler brasileiro. "Nossa amizade com o povo israelense remonta à formação daquele Estado, e sobreviverá aos ataques do titular da chancelaria de Netanyahu", disse ele.

Mauro Vieira afirmou que o governo israelense busca lançar uma "cortina de fumaça" sobre o "massacre em curso em Gaza, onde 30 mil palestinos já morreram, em sua maioria mulheres e crianças, e a população submetida a deslocamento forçado e a punição coletiva".

"Isso tem levado ao crescente isolamento internacional do governo Netanyahu, fato refletido nas deliberações em andamento na Corte Internacional de Justiça. É este isolamento que o titular da chancelaria israelense tenta esconder. Não entraremos nesse jogo", afirmou Mauro Vieira.

Vieira também disse que o embaixador de Israel em Brasil e o governo de Benjamin Netanyahu foram informados de que "o Brasil reagirá com diplomacia, mas com toda a firmeza, a qualquer ataque que receber".



EUA vetam pela 3ª vez resolução da ONU pedindo cessar-fogo na Faixa de Gaza

Os EUA vetaram nesta terça-feira, 20, uma nova resolução no Conselho de Segurança da ONU que pedia um "cessar-fogo imediato" na Faixa de Gaza. Essa foi a terceira vez em que a diplomacia americana, aliada de Israel, usou o seu poder de veto para barrar iniciativas para encerrar o conflito.

A proposta foi apresentada pela Argélia e contava com apoio dos países árabes. O placar da votação entre os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU foi de 13 votos a favor, uma abstenção, do Reino Unido, e um voto contrário, dos EUA. Os americanos justificaram o veto, dizendo que a resolução prejudicaria as negociações para a libertação dos reféns, e prometeram formalizar uma resolução própria, defendendo o cessar-fogo "assim que possível".

A pausa proposta pelos EUA seria vinculada à libertação dos cerca de 130 reféns que ainda estão em Gaza. O rascunho também prevê a suspensão de todas as restrições à entrega de ajuda humanitária no enclave.

"As ações ajudariam a criar as condições para uma cessação sustentável das hostilidades", diz o projeto americano, que ainda não tem data para ser votado. "Não podemos apoiar uma resolução que comprometa negociações delicadas", disse a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Veto

Além de um cessar-fogo imediato, o texto da Argélia exigia a libertação dos reféns, rejeitava o deslocamento forçado de palestinos, pedia acesso humanitário irrestrito em Gaza e reiterava as exigências de que Israel e Hamas cumpram as leis internacionais. A resolução rejeitada também condenava "todos os atos de terrorismo", sem nomear nenhuma das partes.

Thomas-Greenfield já havia antecipado o veto no domingo. Ela argumentou que os EUA trabalham pela liberação de reféns. No entanto, o Catar, que atua como mediador, já alertou que as negociações "não evoluíram".

Mesmo assim, segundo o vice-embaixador dos EUA na ONU, Robert Wood, a resolução da Argélia não seria eficaz para libertar os reféns, aumentar a ajuda e garantir uma longa pausa no conflito. "O que estamos buscando com a resolução americana é outra opção possível e discutiremos isso com aliados", afirmou Wood.

Em uma mensagem dura para Israel, o projeto de resolução dos EUA diz que a grande ofensiva terrestre planejada em Rafah "não deve prosseguir nas atuais circunstâncias". E adverte que o deslocamento adicional de civis, "incluindo para os países vizinhos" - em referência ao Egito -, teria sérias implicações para a paz e a segurança regionais.

Israel alarmou a comunidade internacional ao anunciar uma incursão na cidade de Rafah, que abriga mais de 1 milhão de deslocados pelo conflito. O governo do premiê Binyamin Netanyahu justifica que a operação é necessária para derrotar o Hamas e promete passagem segura para os civis, mas não explica para onde

Refúgio

Rafah é a última cidade ao sul de Gaza, na fronteira com o Egito, que resiste a permitir a entrada de refugiados, porque teme ser visto como cúmplice no deslocamento forçado de palestinos.

O conflito foi desencadeado pelo ataque do Hamas, que matou 1,2 mil pessoas e levou mais 240 como reféns em 7 de outubro. Do lado palestino, a guerra já deixou mais de 29 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas.

O drama humanitário no enclave tem elevado a pressão internacional sobre Israel, incluindo do seu principal aliado, os EUA, que cobram a proteção de civis no enclave. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)