Após impasses, CPI da Braskem define relator; Cid Gomes participa como membro titular

Foto: João Paulo Biage/O POVO Após impasse, CPI da Braskem define Rogério Carvalho (PT-SE) como relator

O senador cearense Cid Gomes (PSB) é membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem. Marcada para essa quarta-feira, 21, a primeira reunião, marcada para 10 horas, foi adiada para a tarde do mesmo dia após impasse sobre definição do relator. Rogério Carvalho (PT-SE), por sua vez, foi designado para a função em segundo encontro, às 16 horas.

Cid, no entanto, não compareceu à reunião. De acordo com sua assessoria de comunicação, ele também não participou das outras reuniões preparatórias da CPI.

Quanto à indicação para relatoria, alguns parlamentares sugeriram que o nome não fosse do estado de Alagoas, com a justificativa de que daria maior isenção aos trabalhos.

Esse foi um dos motivos para escolha do presidente Omar Aziz (PSD-AM). "Para que a gente possa ter uma relação isenta de pessoas ligadas de Alagoas, eu indico o senador Rogério Carvalho, como relator", disse Aziz.

No primeiro encontro, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), autor do pedido para criação da CPI, se opôs à possibilidade, afirmando que limitaria sua atuação. Ele gostaria de assumir a relatoria, mas houve resistência por ser do estado alvo das investigações.

Na ocasião da decisão, Calheiros informou que deixaria a CPI. "Eu deixo a comissão por não concordar com o encaminhamento da relatoria".

E seguiu: “A designação do senador Omar Aziz do senador Rogério Carvalho é regimental, mas eu confesso que se houvesse um crime ambiental desta magnitude em Sergipe, eu lhe concederia essa oportunidade. E talvez a Vossa Excelência teria tido mais propriedade para acompanhar”.

Renan é adversário político em Alagoas de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados. A decisão de ter um senador de outro estado na relatoria passa também pela intenção de evitar que um dos grupos políticos alagoanos seja favorecido e o outro prejudicado.

Entenda o caso

Instalada em dezembro de 2023, a comissão visa investigar os danos ambientais em Maceió, no estado de Alagoas, causados pela pretoquímica Braskem. No mesmo mês, parte de uma mina da empresa sofreu um rompimento sob o trecho da lagoa Mundaú, localizada no bairro Mutange.

Tanto a mina como o entorno estão desocupados desde 29 de novembro, quando foi emitido aviso de risco de colapso na região. Ao todo, mais de 14 mil imóveis foram esvaziados em cinco bairros e 60 mil pessoas foram afetadas em cinco anos, desde que surgiram as primeiras rachaduras em casas e nas ruas devido à mineração realizada na região pela Braskem. (colaborou João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília)