Câmara de Fortaleza aprova repúdio a fala de Lula que compara guerra em Gaza ao nazismo

Foto: Érika Fonseca/CMFor SESSÃO plenária da Câmara teve debates quentes a respeito da fala de Lula

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quarta-feira, 21, moção de repúdio a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparando a atuação de Israel, contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, ao Holocausto. Foram 12 votos favoráveis ao repúdio e 11 contrários.

Veja o nome dos vereadores que votaram sim a nota de repúdio:

Ana Acarapé (PL)

Cláudia Gomes (PSDB) Didi Maravilha (PMB) Emanuel Acrízio (PP) Germano He-Man (PMB) Inspetor Alberto (PL) Jorge Pinheiro (PSDB) Julierme Sena (União) Márcio Martins (SD) PP Cell (PSD) Pedro Matos (PL) Priscila Costa (PL)

Veja os vereadores que votaram não a nota de repúdio:

Adriana Nossa Cara (PSOL)

Enfermeira Ana Paula (PDT) Dr.Vicente (PT) Danilo Lopes (Avante) Eudes Bringel (PSB) Gabriel Aguiar (PSOL) Júlio Brizzi (PDT) Léo Couto (PSB) Moura Taxista (PSB) Prof.ª Adriana Almeida (PT) Ronivaldo Maia (PSD)

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu: quando o Hitler resolveu matar os judeus", disse Lula na ocasião.

Lula foi considerado "persona non grata" pelo governo de Israel ao traçar um paralelo entre o Holocausto, que vitimou milhões de judeus, e a guerra em Gaza. Lula esteve na Etiópia em reunião com líderes africanos. Durante o encontro, o presidente cobrou soluções para o conflito e que países mais ricos fornecessem ajuda aos civis que habitam na Faixa de Gaza.

O requerimento, de autoria da vereadora Priscila Costa (PL), chama a declaração de Lula de "bizarra" e argumenta que a fala "posiciona o Brasil ao lado de um grupo terrorista (Hamas)" em meio a um conflito externo. "Envergonhando a nação brasileira e prejudicando laços internacionais com países democráticos, ofende diretamente a história e a cultura de lsrael, devendo ser reprimido imediatamente pelo Legislativo".

Priscila Costa destaca ainda que "com a fala, Lula tenta reescrever a história, acusando de nazistas aqueles que de fato sofreram com o nazismo, estimulando assim o antissemitismo". O requerimento foi motivo de ampla discussão entre vereadores, com parte dos parlamentares concordando e outra parte discordando veementemente do posicionamento da requerente.

Debate na Câmara por falas de Lula

A sessão na Câmara Municipal de Fortaleza foi tomada por debate acalorado em relação a moção da nota de repúdio contra as falas de Lula. No início do dia, o vereador Gabriel Aguiar (Psol) solicitou um minuto de silêncio em respeito as vítimas do conflito entre Israel e o Hamas que tem deixado muitos mortos na região.

A Câmara Municipal de Fortaleza prestou um minuto de silêncio em respeito as vítimas do conflito no Oriente Médio entre Israel com Palestina que tem deixado muitos mortes.



A solicitação foi do vereador Gabriel Aguiar (PSOL)



Imagens: Câmara de Fortaleza pic.twitter.com/ZL6M9prIuL — Jogo Político (@jogopolitico) February 21, 2024

Em outro momento, o parlamentar subiu a tribuna para criticar a iniciativa da vereadora Priscila Costa, autora do requerimento. Gabriel disse lamentar e se revoltar com a matéria por ela chamar o conflito de "reação antiterrorista".

"Queria começar falando do lamento mais uma vez da frustação e da revolta de ler a matéria que se encontra na nossa pauta aqui hoje da vereadora Priscila Costa. A vereadora chama o seu requerimento, o conflito que está ocorrendo entre Israel e os palestinos de reação antiterrorista. Reação antiterrorista. Quero que a gente lembre das palavras que a vereadora usou pra abrir nessa minuta do requerimento", disse.

Além disso, Gabriel também argumentou que a distância entre a região onde o conflito acontece e o "caráter raso" sobre os ataques prejudica o entendimento da população.

"E queria começar falando da distância e do caráter rasos a respeito desse conflito quando a gente vê na rede social e nos espaços. E eu destaco isso porque até agora eu me segurei com essa pauta entalada na garganta e nunca pedi a palavra para tratar desse assunto aqui na Câmara. Primeiro por não dizer respeito diretamente a nossa cidade, segundo por saber da forma que é feito esse debate que prejudica até o entendimento da população do que de fato é esse conflito", explicou.

Já Priscila Costa, rebateu as falas contrárias ao requerimento feitas não só por Gabriel, mas também Dr.Vicente (PT) e Prof.ª Adriana Almeida (PT) dizendo que sua moção é em respeito a fala de Lula e era preciso coragem para falar o que falaram "tamanho é o descolamento da realidade".

A vereadora chamou as ações de Israel como resposta aos "maior ataque terrorista da história" e afirmou que a fala do presidente foi "racista e antissemita".

"Confesso que tem que ter muita coragem para ser dito tudo o que eles disseram, tamanho é o descolamento da realidade. Simplesmente fingiram que não existiu a ofensa a todo um povo judeu. Fingiram que o mundo inteiro falou sobre o sentimento perverso, racista e antissemita do presidente. Que comparou a tentativa de defesa de Israel nesse conflito que é uma tragédia humana e traz vítimas tanto em Israel como na Palestina e isso é motivo de tristeza para todos nós", disse.