Líderes de Sarto creem em forte migração de vereadores para PDT na janela: "É o partido do governo"

Foto: AURÉLIO ALVES Flávio Torres em ato para marcar posse no PDT Ceará, ao lado de André Figueiredo, Carlos Lupi, prefeito Sarto e Roberto Cláudio

Com a aproximação da janela partidária para vereadores e de olho nas eleições municipais deste ano, o PDT de Fortaleza espera fortalecer a sua bancada recebendo novos filiados. De acordo com nomes importantes do partido na Capital, as portas estão abertas.

"O PDT é o partido do governo, então o PDT acolhe e recebe todos. Quem quiser vir para o PDT, não posso responder pelo partido, sou apenas um integrante, mas eu acho que é bem-vindo", disse ao O POVO, nesta quinta-feira, 22, o vice-líder do governo Sarto, vereador Carlos Mesquita (PDT).



A janela partidária será entre os dias 7 de março e 5 de abril, prazo para troca de legenda e filiação exigida em lei para os vereadores que pretendem concorrer às eleições municipais de 2024.

O parlamentar projeta que o PDT será o partido que conseguirá eleger mais vereadores nas eleições, o que poderá atrair parlamentares durante a janela, fortalecendo a sigla.

"Eu acho que é o partido que vai eleger mais vereadores. É o partido que vai despontar campeão de eleitos. E, nessa visão, os vereadores visualizam que se é o partido que vai eleger mais vereadores, ele quer estar dentro. Acho que o PDT vai ficar muito forte. O prefeito Sarto vai oxigenar o partido", afirmou.

Mesquita, porém, disse esperar que os nomes que estão chegando, e os que já são filiados, façam uma campanha sem conflitos e "sem querer tomar o espaço do outro". Nesse método, segundo ele, o PDT tem tudo para conseguir uma grande bancada.

"Só espero que os que estão chegando e os que estão (filiados), compreendam para fazer uma campanha justa, honesta, sem conflito, sem briga, sem querer tomar o espaço do outro, sem invadir o bairro do outro. Se isso acontecer, acho que o PDT irá muito bem e podemos com certeza fazer uma grande bancada", finalizou.



O vereador Adail Júnior (PDT) também destacou que o partido está de portas abertas e já existe uma comissão formada por nomes como o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim, o líder de Sarto, Iraguassú Filho, e o presidente municipal do PDT em Fortaleza, Roberto Cláudio. "Estão trabalhando", garantiu.

Para Adail, o sistema de distribuição das sobras de vagas dos candidatos que obtiverem votos mínimos, equivalentes a 20% do quociente eleitoral, e filiados a partidos que conquistarem um mínimo de 80% desse quociente, faz com que o PDT seja o mais atrativo para os vereadores. Esse modelo torna mais difícil se eleger por partidos menores. Essa regra, de 2021, vai valer pela primeira vez para vereadores.

"O PDT é um partido que hoje, se você analisar esse novo sistema do 80/20, é o melhor partido político hoje para quem tem mandato. Eu não vejo partido melhor do que o PDT. Eu sendo um vereador de mandato com possibilidade de atingir 20%, eu procuraria o PDT, sem sombra de dúvida", disse.



Dentre alguns nomes citados pelos pedetistas e cotados para se filiarem ao partido estão Kátia Rodrigues (Cidadania), Professor Enilson (Cidadania) e Fábio Rubens (PSB). Enfermeira Ana Paula e Júlio Brizzi são dois vereadores que estão de saída da sigla.