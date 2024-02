Cid quer diagnóstico de Fortaleza antes de escolher candidato: "Se tiver tudo bem, por que mexer?"

Foto: FÁBIO LIMA Cerimônia de filiação de Cid Gomes e Izolda ao PSB

O senador Cid Gomes (PSB), ao falar sobre as projeções das eleições municipais de 2024, declarou que é necessário que seu grupo político tenha um programa e, então, faça um diagnóstico da necessidade de lançar um candidato à Prefeitura de Fortaleza.

"Eu defendo que as coisas aconteçam seguindo um roteiro. Primeiro a gente tem que ter um programa. Por que a gente quer lançar um candidato em Fortaleza? Para fazer o que? O que tá acontecendo? O que precisa melhorar?", disse ao O POVO nesta sexta-feira, 22, durante o Seminário Debate sobre estratégias para a campanha visando as eleições municipais de 2024.

Cid defendeu discutir a realidade dos problemas, ter um diagnóstico, e se tudo estiver bem, questionou a necessidade de lançar um nome a prefeito e o porquê de "não deixar como está".

"Primeiro você tem que fazer isso. Pensar, discutir, chamar especialistas, ver a realidade de cada uma das áreas, transporte, emprego, saúde e educação, e ter um diagnóstico disso. Se tiver tudo bem, por que nós vamos mexer? Por que não deixa como tá? Primeiro é discutir, pensar Fortaleza e o que é que precisa ser feito", declarou.

Recém-filiado ao PSB, o senador havia comentado que não seria bom o PT estar à frente do Executivo nas três esferas de poder, sendo elas a Presidência da República, Governo do Ceará e possivelmente a Prefeitura de Fortaleza.

O senador ainda destacou que o segundo passo é definir quem serão os agentes políticos e os partidos que se unirão na coalizão. Ele reforçou que busca restaurar a aliança rompida nas eleições de 2022. O nome do candidato que irá encabeçar esse projeto deve vir por fim, de acordo com Cid.

"Por último é nome. Quando você bota o carro na frente do boi, o negócio não fica bem, pelo menos eu penso assim e vou ser coerente com o que eu penso. Pra mim é importante a gente pensar no arco de aliança, pensar um projeto pra Fortaleza e por último o nome", disse.

E Sobral?

Questionado sobre Sobral, sua cidade, Cid disse que deve seguir a mesma lógica de Fortaleza, ter um programa, alinhamento e o nome ao final. O senador, porém, pontua que a gestão do irmão, o prefeito Ivo Gomes (PSB) deve se "comportar" e nunca se alcança a perfeição, precisando ter algo a melhorar.

"Sobral é na mesma lógica. Não é porque a gente é situação que a gente não deva se comportar. E penso assim também, nunca tá tudo perfeito. Nunca. É impossível você chegar a um grau de perfeição em tudo. As administrações de Sobral têm sido respaldadas, tido reconhecimento, mas tem sempre algo por melhorar e isso a gente precisa discutir, ver quem vai apoiar o projeto e na sequência discutir o nome", explicou.

Sobre esperar um alinhamento com o seu outro irmão, o ex-presidenciável Ciro Gomes, após o rompimento em 2022, Cid disse que problemas familiares devem ficar em outro plano e pensar no coletivo. "Sinceramente eu acho que problemas de família, pessoal, devem ficar em outro plano. A gente tem que pensar no coletivo", pontuou.