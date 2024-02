Diretório do PDT escolhe Pinho como líder na Alece, grupo de Cid se retira e impasse segue

Foto: Junior Pio/José Leomar (Alece) DEPUTADOS Guilherme Landim e Cláudio Pinho disputam liderança do PDT na Alece

Em reunião com deputados estaduais do PDT na noite de ontem, o diretório do partido escolheu o deputado Cláudio Pinho como líder do partido na Assembleia Legislativa (Alece). Antônio Henrique e Queiroz Filho, todos nomes ligados ao ex-prefeito Roberto Cláudio e ao deputado André Figueiredo (PDT), ficaram na vice.

Aliados do senador Cid Gomes (PSB) não concordaram com o resultado. A ala se retirou na hora da votação alegando que já tinham batido o martelo entre a maioria dos parlamentares da sigla na Casa. Nove dos 13 pedetistas da Alece são desse grupo. O nome escolhido pelo grupo era do deputado Guilherme Landim (PDT), que já desempenhava a função em 2023.

Em 2023, alas do PDT estiveram em pé de guerra, ainda em rescaldo da eleição de 2022, com racha com o PT e a indicação de RC como candidato ao Governo. Entre decisões judiciais e bate-boca, tido como liderança do grupo, o senador Cid Gomes deixou o partido e se filiou ao PSB.

Os deputados, no entanto, não podem deixar o partido pela cláusula de fidelidade partidária e tentam na Justiça autorização para seguirem para outra legenda sem perderem os mandatos. Ao todo, 14 parlamentares (titulares e suplentes) assinam ação que tenta comprovar justa causa para desfiliação.

Quando as atividades da Alece voltaram, mais um impasse surgiu. O presidente interino da sigla no Ceará, Flávio Torres, e demais nomes do partido entendiam que a liderança da sigla na Casa devia ser uma nome "representativo" do novo momento da legenda com a mudança de rumos com a saída de Cid e seus aliados. O argumento é de que o estatuto do partido seja seguido e que a liderança do partido seria escolhida em uma reunião conjunta entre a Comissão Provisória e a bancada.

O grupo cidista defende que a indicação deve ser feita pela maioria da bancada. Uma reunião de mediação foi realizada, mas terminou com mais divergências.

Enquanto isso, demais siglas, como PL, União Brasil e o bloco do PT, já tinham formalizado o nome da liderança. Um novo encontro foi marcado, dessa vez, no diretório para analisar o caso, justamente nesta sexta. Pelo menos 8 deputados compareceram à reunião, de forma presencial ou online, mas os nomes ligados à Cid discutiram apenas o método e se retiraram.

Landim teve nome indicado oficialmente em memorando elaborado em reunião com os nove parlamentares da ala ligada a Cid Gomes e não teve rejeição dos demais. A reunião de ontem avaliaria a permanência. (colaborou Guilherme Gonsalves/O POVO)