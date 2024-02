"O voto para eleição municipal hoje é pragmático", diz professor em evento com pré-candidatos

Foto: Reprodução/Instagram: Idilvan Alencar Deputado federal Idilvan Alencar (PDT) e o senador Cid Gomes (PSB) em evento

Foi realizado nesta sexta-feira, 23, um Seminário Debate sobre estratégias para a campanha visando as eleições municipais de 2024. O evento foi organizado pelo deputado federal Idilvan Alencar (PDT) e contou com a presença de cerca de 15 pré-candidatos a prefeitos e prefeitas e 50 pré-candidatos a vereador, e postulantes à reeleição, de 47 municípios do Ceará.

Além da forte ida de pretendentes a cargos nas eleições municipais, também estiveram parlamentares como o senador Cid Gomes (PSB), a senadora Augusta Brito (PT), e os deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT), Larissa Gaspar (PT) e Sérgio Aguiar (PDT), e a vereadora Professora Adriana (PT). O evento ocorreu no o auditório do Edifício BS Design das 8h às 16 horas.

A palestra magna foi feita pelo professor e consultor especializado em comunicação de governos, mandatos e campanhas eleitorais, Marcelo Vitorino. Ele já trabalhou em diversas campanhas em todo o Brasil, incluindo a de Camilo Santana (PT) quando foi eleito governador pela primeira vez, em 2014.

Um dos temas abordados por Marcelo foi explicar que as eleições municipais não são diretamente impactadas pelo cenário nacional, visto que as preocupações são mais locais, com questões como buracos em ruas, creche e iluminação pública.

O palestrante ainda lembrou que muitos eleitores confundem saúde e educação municipal com a pública, além de acreditar, por vezes, que a segurança é de responsabilidade do prefeito e não do governador.

“Pra quem vai disputar eleição de Prefeitura, eu compreendo que todo mundo tem um componente ideológico, só que ele é minimizado para aquilo que o eleitor pensa naquele momento. O voto para eleição municipal hoje é um voto pragmático”, disse.

Ao falar de reeleição, Marcelo Vitorino destacou que o voto, quando se tem medo de algo, tende a ser mais conservador, e quando se tem uma economia estabilizada ou não se passa por uma crise institucional, a cabeça do eleitor pende ao lado progressista ou liberal.

“O ser humano pode ser liberal, progressista e conservador”, disse o professor ao comentar sobre as mudanças de tendência da população nas eleições.