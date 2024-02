Dois dos rivais mais ferrenhos da política do Ceará, o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) podem estar em um mesmo palanque em 2024. Prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) afirmou ao O POVO que tem diálogos "francos, abertos e permanentes" com forças de diferentes partidos e inclinações ideológicas, como Ciro e Wagner.

"É importante as pessoas saberem no Estado do Ceará que nós não temos um grupo que está no poder. Eleitoralmente falando, nós temos diálogos francos, abertos e permanentes com o grupo do Capitão Wagner, do Tasso Jereissati, do próprio André Figueiredo, tenho tido boas conversas com o Ciro Gomes, com o próprio Eduardo Girão, que é um 'parceiraço', que já enviou quase R$ 40 milhões em emendas em projetos para Juazeiro, enfim, a gente tem conversado com outros tantos deputados federais", afirmou o gestor.

Questionado pelo O POVO, o presidente nacional em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo, disse que as conversas com Glêdson estão avançadas, sem que haja outro horizonte eleitoral para o PDT em Juazeiro neste momento.

Glêdson foi eleito prefeito de Juazeiro do Norte em 2020, numa apertada eleição contra o então prefeito Arnon Bezerra (então no PTB), à época apoiado por Camilo Santana e pelo senador Cid Gomes. Dois pontos percentuais separaram os dois postulantes na disputa: 38,18% a 36,20%. A vitória de Glêdson foi contabilizada como um triunfo exclusivo da oposição à direita liderada por Wagner no Ceará.

Glêdson se aproximou de Camilo Santana e Fernando Santana durante a gestão. Apoiou Camilo para o Senado e Fernando para a Assembleia Legislativa do Ceará em 2022. A recíproca não acontecerá neste ano.

Para agora, o principal bloco de oposição ao atual prefeito deve ser representado por Fernando Santana (PT), vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Camilo foi classificado por Ciro como "maior traidor da história" em novembro de 2023, em razão do rompimento ocorrido em 2022. Eventual enfrentamento entre Glêdson e Fernando é também um meio de Ciro e Camilo medirem forças no Cariri.

"O PT terá candidaturas fortes em Crato, Juazeiro e Barbalha. A de Juazeiro é o Fernando Santana", confirmou Guimarães ao O POVO. "Eu ainda não tomei uma decisão de lançar minha pré-candidatura. O que o deputado José Guimarães está fazendo é defendendo o nosso nome junto com o presidente Antônio Filho e junto com outros membros do partido", disse Fernando à rádio O POVO CBN Cariri.

Sobre Wagner, o prefeito Glêdson respondeu que o "contato é constante". E adicionou: "O Capitão Wagner vem a Juazeiro do Norte e vai deixar o União Brasil aqui sob a coordenação de um dos nossos apoiadores e nós vamos também fortalecer o partido. O União vai fazer parte desse projeto que vai ser avaliado pela população."

Segundo Glêdson, ao todo, oito partidos estão na aliança com a qual tentará se reeleger: Podemos, Novo, PDT, PL, PP, PSDB, Cidadania, União Brasil.