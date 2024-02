O grupo da família Landim e o Partido dos Trabalhadores (PT) devem medir forças em Brejo Santo novamente em 2024. Se o confronto entre o grupo de essência familiar e o partido não é exatamente uma novidade, um aspecto novo existe como parte de um rearranjo partidário de dimensão estadual: Brejo Santo consta na lista de municípios em que o PSB de Cid Gomes entraria em rota de colisão com o PT de Camilo Santana. Era uma realidade que o senador sobralense e o ministro cratense tinham conhecimento antes de Cid migrar para a legenda socialista. Os dois principais atores destes partidos devem entrar em cena para tornar nulo o potencial de desgastes que a situação poderia ter.

A prefeita Gislaine Landim integrou o contingente de prefeitos que deixou o PDT para filiação ao PSB. A família Landim administra Brejo Santo desde 1989, com a vitória de Welington Landim (1955-2015).

Conforme o deputado estadual Guilherme Landim, primogênito de Welington e de Gislaine, a gestão da mãe se caracteriza sobretudo pelas obras de infraestrutura. "Na área da educação, por exemplo, ela construiu quatro creches de tempo integral. Éstá agora construindo mais uma escola de 16 salas de aula e mais uma creche em tempo integral. Cobriu ou construiu 16 quadras poliesportivas na sede e na zona urbana também. (...) Na área de Infraestrutura é um destaque muito grande. Construiu duas grandes avenidas para desafogar o trânsito no Centro da Cidade", aponta o deputado estadual.

O vice de Gislaine, Bosco Sampaio, está no segundo mandato como vice-prefeito, razão pela qual não poderá figurar na chapa de Gislaine. Guilherme diz que a vaga em aberto desperta o interesse de partidos que não apoiaram a gestora na vitória dela em 2020. Eusébio Ferreira, segundo lugar naquela disputa, garante que o PT não é um deles.

"Aqui, já fizemos plenária e já está consolidada a decisão partidária de ter candidatura própria.

Falta apenas confirmar o nome para vice e uma agenda com nossos deputados e o presidente do partido para o pré-lançamento da chapa. O governador tem demonstrado que vai estar com a gente, até porque a gente tem um compromisso. A gente apoiou ele na campanha dele e ele vai nos ajudar", afirmou Ferreira.

Sobre Camilo, a resposta foi diferente: "A gente ainda está trabalhando nos bastidores uma aproximação. Realmente, a gente tem uma dificuldade com o Camilo aqui em virtude do deputado Guilherme Landim, hoje filiado ao PSB através de Cid Gomes." (Carlos Holanda)