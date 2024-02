Capitão Wagner, Dayany e Moses estão em chapa que concorre ao comando do União Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Capitão Wagner, secretário da Saúde de Maracanaú e pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza

O secretário da Saúde do município de Maracanaú e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024, Capitão Wagner (União), anunciou ao O POVO nesta segunda-feira, 26, que recebeu o convite para integrar o diretório nacional do União Brasil. Além dele, sua esposa, a deputada federal Dayany Bittencourt, e o deputado federal Moses Rodrigues também irão.

Ele, que é presidente da sigla no Ceará, estará em Brasília nesta terça, 27, para participar da eleição para definir o novo comandante nacional do partido que é uma das maiores bancadas do Congresso. Antônio Rueda tenta suceder Luciano Bivar, que por sua vez tenta se manter no manter no cargo.

"Recebi o convite agora para fazer parte do diretório nacional do partido, tô indo pra Brasília amanhã para participar da eleição que deve alçar o (Antônio) Rueda como presidente nacional do União Brasil. O Ceará tá bem prestigiado, o Moses tá lá também, a Dayany foi convidada", disse Wagner.

Capitão ainda afirmou que, a nível nacional, o União Brasil está negociando candidaturas de capitais com outros partidos, e pelo prestígio de Fortaleza, ele pode ter o apoio de siglas importantes. Ele deixará a secretária da Saúde na quinta-feira, 29, para focar em sua campanha.

"Hoje a gente conversa com o PL, Novo, a nível nacional o partido tá negociando candidaturas de capitais e, nessa negociação, pode ser que algum partido que queira o apoio do União abra mão de candidatura e nos ajude aqui. Quando a nacional coloca Fortaleza como prioridade, qualquer outra cidade vai estar condicionada ao apoio recíproco aqui em Fortaleza", explicou.



Tanto o PL como o Novo lançaram pré-candidatos na capital cearense na disputa deste ano: o deputado federal André Fernandes e o senador Eduardo Girão. Eles defendem não dividir forças e dialogar entre si.