Liderança do PDT: Evandro diz que respeitará regimento e "bancada decide"

Foto: Samuel Setubal Evandro Leitão, presidente da Assembleia e pré-candidato a prefeito de Fortaleza

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), afirmou nesta segunda-feira, 26, que a mesa diretora irá respeitar o regimento interno da Casa e a bancada do PDT decidirá quem será o líder do partido no Parlamento Estadual.

"Nós vamos apenas respeitar aquilo que o nosso regimento diz. Nosso regimento fala claramente que a bancada decide", disse Evandro, que deixou o PDT recentemente para ingressar no PT. A declaração foi dada durante uma sessão solene na Alece em homenagem aos 44 anos de fundação do PT.

A bancada pedetista trava mais um imbróglio para definir a liderança do partido na Alece. O grupo de 12 parlamentares (entre titulares e suplentes) dissidentes do partido e aliados do senador Cid Gomes (PSB) tenta manter o posto com Guilherme Landim (PDT) ocupando a liderança.

No entanto, a Comissão Provisória que dirige o partido no Ceará, elegeu na última sexta-feira, 23, o deputado Cláudio Pinho para ocupar a liderança do PDT na Alece, com apoio do prefeito José Sarto e do ex-prefeito Roberto Cláudio.

Os deputados Antônio Henrique e Queiroz Filho, também ligados ao deputado federal e presidente interino André Figueiredo (PDT), ficaram na vice. Enquanto isso, nomes ligados Cid Gomes não concordaram com o resultado.

De acordo com o regimento interno da Alece, na Seção I dos Líderes, Art.121, "os deputados são agrupados por representações partidárias, federações de partidos ou blocos parlamentares, cabendo-lhes o líder".

Em 2023, alas do PDT estiveram em pé de guerra e continuaram o racha no partido iniciado no processo eleitoral do ano anterior. Em 2022, a aliança do partido com o PT foi rachada após a escolha de Roberto Cláudio como candidato ao Governo do Estado.

Entre decisões judiciais e bate-boca, Cid Gomes deixou o partido e se filiou ao PSB, enquanto Evandro Leitão migrou para o PT.

Os outros deputados dissidentes, no entanto, aguardam aval da Justiça para deixar o partido e migrar para outra legenda sem a perda do mandato na Alece.

O presidente interino da sigla no Ceará, o ex-senador Flávio Torres, e demais nomes do partido entendem que o cargo de líder do PDT no Legislativo estadual deve ser um nome "representativo" do novo momento da legenda com a mudança de rumos. A defesa era de que precisaria que o estatuto do partido fosse seguido, no qual a liderança seria escolhida em uma reunião conjunta entre a Comissão Provisória e a bancada.

O grupo cidista, por sua vez, considera que a indicação deveria ser feita pela maioria da bancada. Uma reunião de mediação entre as duas alas ocorreu, mas terminou com mais divergências e ânimos aflorados.

Pelo menos oito deputados compareceram à reunião, de forma presencial ou online, mas os nomes ligados à Cid discutiram apenas o método e se retiraram. Landim teve seu nome indicado de forma oficial em memorando elaborado em reunião com os nove parlamentares da ala ligada ao senador Cid Gomes e não teve rejeição dos demais. (colaborou Guilherme Gonsalves)