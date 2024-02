Lideranças e pré-candidatos marcam presença em solenidade de 44 anos do PT, na Alece

Foto: Marcos Moura/Alece PT celebra 44 anos com sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realizou uma sessão solene para homenagear os 44 anos do Partido dos Trabalhadores (PT). Celebrado nesta segunda-feira, 26, no Plenário 13 de Maio, o evento atendeu solicitação do presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), juntamente com os deputados estaduais Juliana Lucena (PT), De Assis Diniz (PT), Larissa Gaspar (PT) e Missias Dias (PT).

Além dos citados, estiveram na ocasião lideranças e membros da sigla petistas. Nomes como Guilherme Sampaio, presidente municipal do PT Fortaleza e deputado estadual em exercício; Augusta Brito, senadora; e Antonio Alves Filho, o Conin, dirigente estadual, compuserem a mesa. O governador Elmano de Freitas (PT) foi representado pela secretária de Proteção Social (SPS), Onélia Santana.

Recém filiado à legenda, Evandro explicou se tratar de uma "manifestação respeitosa" ao partido. "O PT como um dos grandes partidos, uma das grandes agremiações partidárias, não apenas do Brasil, mas da América Latina, completa 44 anos esse ano e nada mais justo de que nós aqui, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, fazer esse reconhecimento. Uma manifestação carinhosa e sobretudo de muito respeito ao PT", disse antes do abertura da solenidade em conversa com a imprensa.

Conin, por sua vez, relembrou o início da trajetória petista na Alece. "Essa Casa marca também a história do nosso partido. Nós tivemos a nossa primeira bancada aqui na Assembleia com os deputados João Alfredo e Hilário Marques, na eleição de 1986. E desde então, sempre tivemos presença aqui de extraordinários parlamentares, homens e mulheres, defendendo as nossas causas, as nossas bandeiras".

E continuou: "Além de comemorarmos também aqui a trajetória de vários dirigentes militantes que marcaram a nossa história, mas também, sobretudo, debater o Brasil de hoje, do futuro. O PT continua se atualizando e sendo muito importante, sobretudo, nesse momento de defesa da democracia, de reconstrução do Brasil, de posicionamento de país no mundo".

Os pré-candidatos do PT às eleições para Prefeitura de Fortaleza também marcaram presença. Além de Guilherme Sampaio, a deputada estadual Larissa Gaspar e o assessor especial de assuntos municipais da Casa Civil, Artur Bruno, estavam na plateia. A deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins não compareceu. Procurada, a assessoria de comunicação da parlamentar não respondeu até a publicação dessa matéria.

Apesar disso, a pré-candidata foi uma das homenageadas da noite. Ao todo, 20 pessoas receberam certificados durante a solenidade. Houve entrega de placa comemorativa pelos 44 anos do PT ao diretório estadual, feita pelas lideranças políticas do partido.

Na plateia, o vermelho se destacava e os presentes entoavam grito com os dizeres: "Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é das trabalhadoras".

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp