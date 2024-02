De olho nas eleições em Caucaia, Catanho se reúne com direção municipal do PT

Foto: Reprodução/Instagram @enedinasoares13 COTADO como opção em Caucaia, Catanho se reúniu com a direção municipal do PT

Posto como alternativa nas eleições à Prefeitura de Caucaia, o secretário da Articulação Política do Governo do Ceará, Waldemir Catanho, teve dois encontros com dirigentes do PT para tratar da “sucessão municipal” ao atual prefeito Vítor Valim (PSB).

A primeira reunião ocorreu na segunda-feira, 26, com a Executiva petista de Caucaia. O momento foi compartilhado nas redes sociais do presidente do partido no município, Professor Evandro. "Conversa boa com o companheiro Catanho, secretário de Articulação Política do Estado do Ceará e a direção do @pt.caucaia sobre a sucessão municipal em Caucaia", escreveu.

A vereadora licenciada Enedina Soares (PT) também sinalizou que a reunião tratou do assunto. "Nosso trabalho para garantir o desenvolvimento de Caucaia não para", escreveu em publicação no Instagram.

Ao O POVO, a parlamentar informou que uma reunião com o diretório municipal iria ocorrer nesta terça-feira, 27. De acordo com a assessoria de comunicação de Enedina, ainda não foi batido o martelo a respeito da escolha do nome e a previsão é de que algum anúncio seja feito apenas na sexta-feira, 1º, pela manhã.

O presidente do PT Ceará, Antônio Alves Filho, o, afirmou que o nome do partido para as eleições municipais do segundo maior colégio eleitoral do Estado é tratado pelo governador, pelo ministro da Educação,, e pelo prefeito Valim, que não concorrerá à reeleição

Questionado sobre a possibilidade de Catanho assumir a disputa, Conin afirmou apenas que "não tem nada anunciado ainda". E seguiu: "Eles estão conduzindo isso. Eu tenho acompanhado, mas quando tiver pronto, eles farão algum anúncio", disse o dirigente em entrevista coletiva antes da sessão solene em homenagem aos 44 do PT, realizada também na segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O nome de Catanho surgiu após reunião na semana passada de Vitor Valim com vereadores e secretários do município.

Catanho é uma figura estratégica no governo Elmano e tem sido, desde o início da trajetória, o principal auxiliar político da deputada federal Luizianne Lins (PT). A parlamentar é pré-candidata a prefeita de Fortaleza e citada como opção também em Caucaia.

A hipótese de lançar o secretário apareceu não na gestão Valim, mas no Governo do Estado. Seria um meio de resolver o impasse no PT, que tem hoje cinco pré-candidaturas ao Paço da Capital cearense, mas duas como as mais cotadas: Luizianne e o presidente da Alece, Evandro Leitão. Este último tem recebido sinalizações de preferência do Palácio da Abolição.

As outras opções são a deputada estadual Larissa Gaspar, o deputado estadual em exercício e vereador licenciado Guilherme Sampaio e o assessor especial do Governo do Estado, Artur Bruno.

