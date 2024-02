Elmano vai a São Paulo para check-up médico e governará à distância

Foto: Samuel Setubal ELMANO anunciou o quadro de pneumonia em 15 de janeiro

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que trabalhará de forma remota nos próximos devido a realização de um check-up médico em um hospital de São Paulo, como parte do tratamento de uma pneumonia. O gestor havia retornado aos trabalhos no último dia 19, após semanas de atestado médico e internação.

"Bom dia a todas e todos. Informo aos cearenses que estou em São Paulo realizando um check-up, após o período em que estive internado para tratamento de uma pneumonia. Sigo trabalhando de forma remota, sempre respeitando as orientações médicas. Uma excelente terça-feira a todos", escreveu Elmano, por meio de seu perfil nas redes sociais.

No fim do ano passado, Elmano já havia cancelado compromissos e se ausentado por uma semana, alegando "forte rouquidão e sintomas gripais".

As licenças deste ano se devem a um quadro de pneumonia, anunciado pelo governador no dia 15 de janeiro. Na ocasião, ele afirmou que precisava de um repouso e, por isso, teria que cancelar sua agenda mais uma vez.

"Durante o evento de entrega de viaturas dos Bombeiros, esta manhã, tive uma indisposição e procurei atendimento médico. Fiz alguns exames e foi detectada uma pneumonia. Estou bem, sendo medicado. Mas, por recomendação médica, ficarei em repouso nas próximas horas, tendo que cancelar a agenda previamente marcada", escreveu nas redes sociais.

Elmano, no entanto, compareceu presencialmente ao lançamento da pedra fundamental do primeiro campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no dia 19 de janeiro em Fortaleza, com a presença do presidente Lula (PT). Na ocasião, o próprio presidente recomendou que, após o evento, ele voltasse diretamente para casa, para repousar.

A licença foi oficialmente tirada em 29 de janeiro, quando Elmano informou que seu quadro de saúde levaria a uma internação. No dia 5 de fevereiro, o governador recebeu alta, permanecendo em casa para a recuperação. Durante a pausa, os trabalhos foram conduzidos pela vice-governadora Jade Romero (MDB).

O retorno aos trabalhos se deu em 19 de fevereiro. A primeira aparição pública do governador após a licença ocorreu no mesmo dia, quando ele participou da entrega de equipamentos de cozinha para o programa Ceará sem Fome ao lado do presidente da Assembleia Legislativa (Alece) Evandro Leitão (PT). Na ocasião, ele estava com máscara de proteção, retirada apenas para o discurso oficial.