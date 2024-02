Augusta tira licença de 120 dias do Senado a partir de março; Janaína Farias assume

Foto: Reprodução/Instagram @augustabrito SENADORA Augusta Brito e Janaína Farias, segunda suplente

A senadora Augusta Brito (PT) vai tirar licença de 120 dias. A informação foi confirmada ao O POVO nesta quarta-feira, 28, via assessoria de comunicação da parlamentar. Com isso, assumirá a segunda suplente, Janaína Farias (PT).

Ainda conforme a assessoria de Augusta, o afastamento se dá "para cuidar de assuntos no Estado junto aos municípios cearenses". A licença se inicia nesta sexta-feira, 1º de março.

O titular da vaga no Senado é o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), mas como ele assumiu a pasta federal, a primeira suplente Augusta cumpre as atividades no Parlamento. Com a licença dela, assume a segunda suplente Janaína, que é pré-candidata à Prefeitura de Crateús.

Mudança de domicílio eleitoral

O pedido de licença da senadora ocorre em meio à disposição dela em mudar de domicílio eleitoral. Com bases políticas no município de Graça, onde foi prefeita duas vezes, Augusta revelou intenção de transferir o título para Fortaleza, conforme antecipado pelo colunista do O POVO Carlos Mazza.

"Estamos ainda analisando realmente se eu vou fazer isso nesse primeiro momento agora ou se vai ficar para depois. Mas é agora, né? Tem que ser. Ou é agora ou, então, só depois. Sem pressa", informou.

Brito explicou que a pretensão surge com intuito de disponibilizar seu nome ao partido. "Para que a gente possa ter uma possibilidade de um nome a mais se for o caso do PT precisar. A gente é pelo projeto coletivo, liberado sobretudo pelo ministro Camilo Santana. Então, qualquer necessidade que tiver, se a gente puder estar com nosso nome apto a qualquer desafio, a gente quer estar pronta".

Quem é Janaína Farias

Janaína é considerada um braço direito de Camilo desde que ele foi governador do Ceará e foi escolhida como segunda suplente dele no Senado. Atualmente, ela é chefe da Assessoria Especial do Ministério da Educação, comandado pelo petista.

No último sábado, 24, Camilo informou que Janaína será a pré-candidata do PT à Prefeitura em Crateús. "Ela é a nossa pré-candidata à Prefeitura de Crateús. Terá todo o meu apoio. Terá todo apoio do presidente Lula. Todo apoio do governador Elmano. Todo o meu apoio", disse o ministro em entrevista à Rádio Educadora.



Leia mais Camilo confirma que Janaína Farias será candidata à Prefeitura de Crateús