Célio Studart já tem datas para voltar e sair da secretaria

Foto: Fco Fontenelle/ O POVO Célio Studart foi nomeado em 2023 para pasta da Proteção Animal

Os planos do deputado federal Célio Studart (PSD-CE) estão traçados. No dia 12 de março, em acordo com o governo estadual, ele voltará a ser o titular da Secretaria da Proteção Animal. Contudo, a passagem dele pela pasta será curta.

Por lei, caso queira concorrer à Prefeitura de Fortaleza, Studart terá que se desincompatibilizar da pasta até 6 de junho - quatro meses antes do primeiro turno das eleições municipais.

Segundo o deputado, o retorno ao governo já deveria ter ocorrido, mas problemas de saúde do governador impediram o retorno. Célio, então, focou em dois editais, que serão disponibilizados pela secretaria. “Eles já estão prontos. O primeiro é um convênio com clínicas particulares, o que é inédito no Brasil. Já o segundo é a prestação de serviços que vão ser feitos em 25 abrigos animais. Esses abrigos vão receber tratamentos veterinários, rações e produtos de limpezas”, afirmou.

A necessidade de apressar os processos dos documentos também colaborou para o período em que o deputado ficou afastado da secretaria. “Corremos muito para que tudo fosse muito correto e com a emergência das prioridades que anunciamos lá atrás, em agosto”, apontou Célio.

Sobre a pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, o deputado deixou claro que é o desejo dele. Ele só não concorrerá se for impedido pelo PSD. “O meu nome estará lançado e por isso vou me desincompatibilizar, para ter a liberdade de concorrer. Se lá na frente o partido decidir que não é a melhor opção, aliança ou acordo, é algo que não tenho poder, mas é meu desejo. Concorri em 2020 e agora tenho um partido maior, com mais força e estrutura. Eu me sinto apto”, garantiu.