Capitão Wagner: "Plano A do União Brasil é chapa pura em Fortaleza"

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, em evento de filiação de Kamila Cardoso ao UB

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner afirmou que o União Brasil não pretende, a princípio, buscar alianças com outros partidos para formar chapa na disputa pelo Paço Municipal em 2024. Segundo ele, a sigla conta com “muitas opções de vice” filiados ou em processo de filiação e o acordo com outros partidos seria apenas uma segunda opção.

“Dentro do União Brasil temos muitas opções de vice, algumas vão estar se filiando na próxima semana. Estou surpreso pela recepção boa para se filiar ao União. Temos um plano A que é uma chapa pura do União Brasil, mas o plano B é que possamos atrair outros partidos”, afirmou o pré-candidato nessa sexta-feira, 1º.

Wagner era o titular da Secretaria da Saúde de Maracanaú, na Região Metropolitana, mas deixou o cargo no fim de fevereiro para se dedicar à pré-candidatura. Na última quinta-feira, 29, ele passou a integrar a executiva do União Brasil a nível nacional, após uma reformulação no comando do partido.

De acordo com Wagner, a organização nacional está focando nos estados, com um dos focos sendo o crescimento do partido no Ceará e a conquista da Prefeitura de Fortaleza.

Ao todo, serão lançados cerca de 30 pré-candidatos a Prefeituras no Ceará que incluem:

Caucaia (Deuzinho Filho);

Fortaleza (Capitão Wagner);

Maracanaú (Roberto Pessoa);

Maranguape (George Valentim);

Pacatuba (Larissa Camurça);

Pacajus (Edilson das Casas);

Sobral (Oscar Rodrigues ou Moses Rodrigues);

O partido também deve apoiar a candidatura de Glêdson Bezerra (Podemos), em Juazeiro do Norte.



O intuito é eleger ao menos metade destes nomes, além de um grande número de vereadores. “Queremos lançar trinta e eleger 15 prefeitos, além de uma bancada de vereadores forte. Em todos esses que têm prefeitos, vamos ter uma bancada forte de vereadores, triplicar o número de vereadores no Estado”, afirma Wagner.



“Kamila pode ser a puxadora de votos do partido”



As declarações foram dadas durante a cerimônia de filiação de Kamila Cardoso ao União Brasil. Candidata a vice-prefeita da capital cearense em 2020 na chapa de Wagner ela pretende concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza no pleito deste ano.



Segundo Wagner, Kamila poderá ser a "puxadora de votos do partido". "Além de, quem sabe, na frente, alçar voos maiores. Eleita vereadora vai ter um desempenho político ótimo", afirmou o Capitão.



Apoiada por Wagner, Kamila Cardoso também participou da disputa pelo Senado em 2022. Com 26,22% dos votos, ela perdeu para o hoje ministro Camilo Santana, que obteve 69,80%.

Com informações do repórter Guilherme Gonsalves